La Lego Película 2: Esto es lo que ha cambiado en la ciudad Lego

Cuando en 2014 la primera película basada en el universo del juego de construcción por bloques más famoso llegó a las salas de cine los amantes de la animación alucinaron. La Lego Película mezclaba sin pudor imagen real y animación realizada con técnicas punteras y recibía críticas más que positicas. Tanto es así que el año de su estreno estuvo nominada como Mejor Película de Animación en los Premios Oscar y Everything is awesome, la canción central de su BSO, hizo lo propio en la categoría de Mejor Canción. No ganó, pero sí lo hizo en los BAFTA.

La película recaudó casi 500 millones de dólares a nivel global así que una secuela parecía inevitable. Y así es, tras dos historias en paralelo de menos envergadura (Lego Ninjago y Lego Batman) ahora llega La Lego Película 2 en la que Emmet y compañía se vuelven a enfrentar a la nueva amenaza que se cierne sobre los restos de su ciudad.

/ Warner Bros Pictures

Ambientada en un futuro apocalíptico a lo Mad Max la nueva entrega acompaña a Emmet, Lucy, Batman y los demás en una aventura que los lleva al espacio de la mano de las criaturas Duplo que llegaban al final de la primera cinta. En esta ocasión la pandilla tendrá que enfrentarse a nuevos personajes y una realidad muy alejada de su ciudad en el sótano de casa.

La Lego Película 2 vuelve a contar en su reparto de voces con Chris Pratt, Elizabeth Banks o Will Arnett a los que se unen Margot Robbie como Harley Quinn o Channing Tatum como Superman. Una manera, esta, de integrar en esta entrega todas las licencias de Warner Bros para generar un universo mucho más rico como ya vimos en películas recientes como Ralph Rompe Internet o Ready Player One.

Está representado el mundo Mad Max, está la Liga de la Justicia y están todos los mundos generados en formato ladrillo asociados a la marca de los estudios que han desarrollado la película. También hay personajes nuevos, como el que interpreta Tiffany Hadish, y una canción que volverá a costar sacarse de la cabeza: Catchy Song.

La Lego Película 2: Esto es lo que ha cambiado en la ciudad Lego

Pegajosa como un chicle, no sería de extrañar que esta versión actualizada del Everything is awesome, y que juega con lo pegadiza de aquella, se volviera a colar al año que viene entre las nominadas a mejor tonadilla en los Oscar.

La Lego Película 2 ahonda en el mensaje de las primeras entregas sin contar, eso sí, con el factor sorpresa del primer largometraje. Sí, aquel que nos recordaba que todo es mejor si se hace en equipo con amigos, pero también hace gala de una inclusividad y diversidad que no se vio hace ahora cinco años.

Los tiempos cambian, pero el espíritu de La Lego Película sigue incombustible.

La Lego Película 2 se estrena el 8 de febrero.