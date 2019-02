Alejandro Sanz repite look veinte años después

¡Los noventa están de vuelta! Por lo menos, estilísticamente hablando. El total denim, los estampados de animales, los petos vaqueros y las camisas horteras están en de moda. Vamos, que estamos a un paso de que las hombreras vuelvan a estar a la orden del día (crucemos los dedos para que esto no ocurra, ¡por Dior!).

Por supuesto, los artistas también se han rendido ante el look noventero y muchos de ellos no han dudado en sacar del altillo sus camisas antiguas para lucirlas de nuevo.

¿El último en hacerlo? Nada más y nada menos que Alejandro Sanz. El cantante madrileño ha sorprendido por su look en Back In The City (el tema que lanza este viernes 7 de febrero junto a Nicky Jam).

Sus seguidores, que ya han podido ver un pequeño adelanto del vídeo musical, no han parado de preguntarle por la camisa de flores que luce. Sanz, que es muy activo en sus redes sociales, ha querido recordar a sus seguidores que ese look ya lo lució hace dos décadas.

El artista ha subido dos fotos donde aparece luciendo una camisa del mismo look. En la primera, vemos a un jovencísimo Alejandro en uno de sus primeros conciertos tocando la guitarra; en la segunda, un pantallazo del vídeo Back In The City. ¿El factor común? La camisa que, aunque no es la misma, es del mismo estilo.

“Muchos me habéis preguntado por mi camisa en Back In The City. Recordad que la moda siempre vuelve”, ha escrito el cantante junto a la imagen. Así que ya sabéis, mirad que ropa llevabais hace un tiempo, porque nunca se sabe si volverá a estar de moda.