Todo apunta a que Shawn Mendes y Miley Cyrus tienen una colaboración

Tras lanzar Nothing breaks like a heart, Miley Cyrus vuelve a estar en primera fila musical. El tema, que tiene junto a Mark Ronson, cuenta con más de 64 millones de reproducciones en Youtube. Y en la LISTA40 no para de subir puestos. De hecho, esta semana suena desde el número 5.

Pues bien, la ex chica Disney podría estar trabajando en una canción con uno de los artistas del momento: nada más y nada menos que Shawn Mendes. Tal y como anuncia TMZ, los cantantes podrían lanzar una canción en las próximas semanas que formará parte del nuevo álbum de Cyrus.

Los rumores se avivaron con una de las últimas publicaciones de Instagram de Miley Cyrus. Este miércoles, la artista subió una foto, en los ensayos de los Grammy. ¿Y qué salía detrás? La guitarra de Shawn Mendes. Si esto no fuese suficiente prueba, también aparece su nombre en el teclado del fondo.

Vamos, que los artistas podrían estar ensayando juntos una actuación. ¿Presentarán el próximo domingo, durante la gala de los Grammy, su colaboración?

Por ahora, ninguno de los dos artistas se ha pronunciado. Sea como sea, tendremos que esperar para ver si Shawn y Miley dan la nota juntos.