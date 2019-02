Julia Michaels - What A Time ft. Niall Horan [2019]

Julia Michaels lanza el videoclip de What a time, la última canción incluida en el reciente EP que ha lanzado.

En este tema, la cantante colabora junto a Niall Horan, ex integrante de One Direction. Sin embargo, en el videoclip no hay rastro alguno del artista.

La compositora y cantante multi-platino estrenó el pasado 25 de enero Inner Monologue Part I, un EP de seis canciones entre las que se encuentra este sobresaliente What a time. Este tema no es la única colaboración del trabajo, Julia Michaels también ha contado con su amiga Selena para el tema Anxiety.

Tal y como ella ha declarado, este trabajo es el más apasionado y personal hasta la fecha. “No podría estar más nerviosa ni queriendo. Hay un trozo de mi mente y de mi corazón aquí.”

Julia Michaels empezó a labrar su fama gracias componer algunos de los temas más exitosos para cantantes como Justin Bieber y Selena Gomez. Sin embargo, huno que esperar hasta 2017 para que alcanzase fuerza por derecho propio y como artista en solitario: su tema Issues alcanzó el triple-platino, superó el billón de streams globales y llegó a los 10 millones de ventas, alzándose como el mayor single de debut de 2017.