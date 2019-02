La LEGO película 2, Jefa por accidente y The Prodigy, los estrenos de cine de la semana

Esta semana cinéfila podrás escoger entre mucha variedad de géneros que llegan a las salas.

Desde nuestra recomedación, La LEGO película 2 hasta el biopic de época María, reina de Escocia, el trhiller sobrenatural The Prodigy, un drama criminal White Boy Rick, la aventura espacial High Life o una dramedia como es Jefa por accidente.

Drama de época centrado en la vida de la Reina María Estuardo de Escocia, y en la confrontación que tuvo con su prima Elizabeth I, con graves consecuencias derivadas de esta guerra familiar.

Josie Rourke (National Theatre Live: Coriolanus, National Theatre Live: Les Liaisons Dangereuses) es la directora de esta película protagonizada por Saoirse Ronan (Lady Bird) y Margot Robbie (El lobo de Wall Street).

Aquí podrás vivir el terror que siente una madre al notar cambios perturbadores en su hijo, con comportamientos paranormales de difícil explicación. ¿Podrá poner solución a este enigmático problema?

Taylor Schilling (The Titan) y Brittany Allen (What Keeps You Alive) lideran el reparto de esta película dirigida por Nicholas McCarthy (Holidays, Home).

Basada en hechos reales sucedidos en los años ochenta, esta historia nos presenta la vida Richard Wershe Jr., quien con 14 años se convirtió en el informante inflitrado del FBI más joven de la historia de la agencia gubernamental.

Yann Demange (‘71, Top Boy) dirige las actuaciones de Matthew McConaughey (True Detective) y el novel Richie Merritt.

Ciencia ficción espacial que nos lleva a través del espacio en busca de un agujero negro, acompañando a un padre junto con su hija, quienes arrastran una singular historia a sus espaldas.

Claire Denis (Un sol interior, Los canallas) es el director de este film francés que cuenta con las interpretaciones de Robert Pattinson (que está recibiendo las mejores críticas de su carrera) y Juliette Binoche (Ghost in the Shell).

En esta comedia dramática la protagonista tendrá que darlo todo para aprovechar una de las grandes oportunidades de su vida: trabajar en una de las mayores corporaciones de Nueva York sin ningún título universitario que la avale.

Jennifer Lopez (Obsesión) y Vanessa Hudgens (Cambio de princesa) lideran el reparto en esta película dirigida por Peter Segal (La gran revancha, El clan de los rompehuesos).

Nuestra recomendación:

Mike Mitchell (Alvin y las ardillas 3, Trolls) y la debutante Trisha Gum dirigen esta nueva aventura LEGO, ahora centrada en la amenaza que suponen los invasores de LEGO DUPLO. Delante tendrán a Lucy, Emmet, Batman y el resto de sus amigos, listos para librar la batalla de sus vidas.