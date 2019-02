Grammy 2019: Conoce la lista de ganadores

1. Record Of The Year - THIS IS AMERICA de Childish Gambino. Childish Gambino, Donald Glover & Ludwig Goransson, producers; Derek "MixedByAli" Ali, Riley Mackin & Shaan Singh, engineers/mixers; Mike Bozzi, mastering engineer

2. Album Of The Year - GOLDEN HOUR de Kacey Musgraves. Kacey Musgraves Ian Fitchuk, Kacey Musgraves & Daniel Tashian, producers; Craig Alvin & Shawn Everett, engineers/mixers; Ian Fitchuk, Kacey Musgraves & Daniel Tashian, songwriters; Greg Calbi & Steve Fallone, mastering engineers

3. Song Of The Year - THIS IS AMERICA de Childish Gambino. Donald Glover, Ludwig Goransson & Jeffery Lamar Williams, songwriters (Childish Gambino)

4. Best New Artist - DUA LIPA

5. Best Pop Solo Performance - JOANNE (WHERE DO YOU THINK YOU'RE GOIN'?) Lady Gaga

6. Best Pop Duo/Group Performance - SHALLOW (Lady Gaga & Bradley Cooper)

7. Best Traditional Pop Vocal Album - MY WAY de Willie Nelson

8. Best Pop Vocal Album - SWEETENER de Ariana Grande

9. Best Dance Recording - ELECTRICITY Silk City & Dua Lipa Featuring Diplo & Mark Ronson Jarami, Alex Metric, Riton & Silk City, producers; Josh Gudwin, mixer

10. Best Dance/Electronic Album - WOMAN WORLDWIDE Justice

11. Best Contemporary Instrumental Album - STEVE GADD BAND Steve Gadd Band

12. Best Rock Performance - WHEN BAD DOES GOOD Chris Cornell

13. Best Metal Performance - ELECTRIC MESSIAH High On Fire

14. Best Rock Song - MASSEDUCTION de St. Vincent (Jack Antonoff & Annie Clark, songwriters)

15. Best Rock Album - FROM THE FIRES de Greta Van Fleet

16. Best Alternative Music Album - COLORS de Beck

17. Best R&B Performance - BEST PARTde H.E.R. Featuring Daniel Caesar

18. Best Traditional R&B Performance - BET AIN'T WORTH THE HAND de Leon Bridges y HOW DEEP IS YOUR LOVE de PJ Morton Featuring Yebba

19. Best R&B Song - BOO'D UP de Ella Mai (Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai & Dijon McFarlane, songwriters)

20. Best Urban Contemporary Album - EVERYTHING IS LOVE de The Carters

21. Best R&B Album - H.E.R. de H.E.R.

22. Best Rap Performance - KING'S DEAD Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake y BUBBLIN de Anderson .Paak

23. Best Rap/Sung Performance - THIS IS AMERICA de Childish Gambino

24. Best Rap Song - GOD'S PLAN de Drake (Aubrey Graham, Daveon Jackson, Brock Korsan, Ron LaTour, Matthew Samuels & Noah Shebib, songwriters)

25. Best Rap Album - INVASION OF PRIVACY de Cardi B

26. Best Country Solo Performance - BUTTERFLIES de Kacey Musgraves

27. Best Country Duo/Group Performance - TEQUILA Dan + Shay

28. Best Country Song - SPACE COWBOY de Kacey Musgraves (Luke Laird, Shane McAnally & Kacey Musgraves, songwriters)

29. Best Country Album - GOLDEN HOUR de Kacey Musgraves

30. Best New Age Album - OPIUM MOON de Opium Moon

31. Best Improvised Jazz Solo DON'T FENCE ME IN de John Daversa Big Band Featuring DACA Artists (John Daversa, soloist Track from: American Dreamers: Voices Of Hope, Music Of Freedom).

32. Best Jazz Vocal Album - THE WINDOW de Cécile McLorin Salvant

33. Best Jazz Instrumental Album - EMANON de The Wayne Shorter Quartet

34. Best Large Jazz Ensemble Album - AMERICAN DREAMERS: VOICES OF HOPE, MUSIC OF FREEDOM John Daversa Big Band Featuring DACA Artists

35. Best Latin Jazz Album - BACK TO THE SUNSET de Dafnis Prieto Big Band

36. Best Gospel Performance/Song - NEVER ALONE de Tori Kelly Featuring Kirk Franklin; Kirk Franklin & Victoria Kelly, songwriters.

37. Best Contemporary Christian Music Performance/Song - YOU SAY - Lauren Daigle; Lauren Daigle, Jason Ingram & Paul Mabury, songwriters

38. Best Gospel Album - HIDING PLACE de Tori Kelly

39. Best Contemporary Christian Music Album - LOOK UP CHILD de Lauren Daigle

40. Best Roots Gospel Album - UNEXPECTED de Jason Crabb

41. Best Latin Pop Album - SINCERA de Claudia Brant

42. Best Latin Rock, Urban or Alternative Album - AZTLÁN de Zoé

43. Best Regional Mexican Music Album (Including Tejano) - ¡MÉXICO POR SIEMPRE! de Luis Miguel

44. Best Tropical Latin Album - ANNIVERSARY Spanish Harlem Orchestra

45. Best American Roots Performance - THE JOKE Brandi Carlile

46. Best American Roots Song - THE JOKE de Brandi Carlile, (Brandi Carlile, Dave Cobb, Phil Hanseroth & Tim Hanseroth, songwriters)

47. Best Americana Album - BY THE WAY, I FORGIVE YOU de Brandi Carlile

48. Best Bluegrass Album - THE TRAVELIN' MCCOURYS The Travelin' McCourys

49. Best Traditional Blues Album - THE BLUES IS ALIVE AND WELL Buddy Guy

50. Best Contemporary Blues Album - PLEASE DON'T BE DEAD Fantastic Negrito

51. Best Folk Album - ALL ASHORE Punch Brothers

52. Best Regional Roots Music Album - NO 'ANE'I Kalani Pe'a

53. Best Reggae Album - 44/876 Sting & Shaggy

54. Best World Music Album - FREEDOM Soweto Gospel Choir

55. Best Children's Album - ALL THE SOUNDS Lucy Kalantari & The Jazz Cats

56. Best Spoken Word Album (Includes Poetry, Audio Books & Storytelling) - FAITH - A JOURNEY FOR ALL Jimmy Carter

57. Best Comedy Album - EQUANIMITY & THE BIRD REVELATION Dave Chappelle

58. Best Musical Theater Album - THE BAND'S VISIT Etai Benson, Adam Kantor, Katrina Lenk & Ari'el Stachel, principal soloists; Dean Sharenow & David Yazbek, producers; David Yazbek, composer & lyricist (Original Broadway Cast)

59. Best Compilation Soundtrack For Visual Media - THE GREATEST SHOWMAN. Alex Lacamoire, Benj Pasek, Justin Paul & Greg Wells, compilation producers

60. Best Score Soundtrack For Visual Media - BLACK PANTHER. Ludwig Göransson, composer

61. Best Song Written For Visual Media - SHALLOW Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando & Andrew Wyatt, songwriters (Lady Gaga & Bradley Cooper) Track from: A Star Is Born

62. Best Instrumental Composition - BLUT UND BODEN (BLOOD AND SOIL) Terence Blanchard, composer (Terence Blanchard)

63. Best Arrangement, Instrumental or A Cappella - STARS AND STRIPES FOREVER John Daversa, arranger (John Daversa Big Band Featuring DACA Artists)

64. Best Arrangement, Instruments and Vocals - SPIDERMAN THEME Mark Kibble, Randy Waldman & Justin Wilson, arrangers (Randy Waldman Featuring Take 6 & Chris Potter)

65. Best Recording Package - MASSEDUCTION Willo Perron, art director (St. Vincent)

66. Best Boxed Or Special Limited Edition Package - SQUEEZE BOX: THE COMPLETE WORKS OF "WEIRD AL" YANKOVIC Meghan Foley, Annie Stoll & Al Yankovic, art directors ("Weird Al" Yankovic)

67. Best Album Notes - VOICES OF MISSISSIPPI: ARTISTS AND MUSICIANS DOCUMENTED BY WILLIAM FERRIS David Evans, album notes writer (Various Artists)

68. Best Historical Album - VOICES OF MISSISSIPPI: ARTISTS AND MUSICIANS DOCUMENTED BY WILLIAM FERRIS William Ferris, April Ledbetter & Steven Lance Ledbetter, compilation producers; Michael Graves, mastering engineer (Various Artists)

69. Best Engineered Album, Non-Classical - COLORS Julian Burg, Serban Ghenea, David "Elevator" Greenbaum, John Hanes, Beck Hansen, Greg Kurstin, Florian Lagatta, Cole M.G.N., Alex Pasco, Jesse Shatkin, Darrell Thorp & Cassidy Turbin, engineers; Chris Bellman, Tom Coyne, Emily Lazar & Randy Merrill, mastering engineers (Beck)

70. Producer Of The Year, Non-Classical - PHARRELL WILLIAMS por

• Apes*** (The Carters) (T)

• Man Of The Woods (Justin Timberlake) (A)

• No One Ever Really Dies (N.E.R.D) (A)

• Stir Fry (Migos) (T)

• Sweetener (Ariana Grande) (A)

71. Best Remixed Recording - WALKING AWAY (MURA MASA REMIX) Alex Crossan, remixer (Haim).

72. Best Immersive Audio Album - EYE IN THE SKY - 35TH ANNIVERSARY EDITION Alan Parsons, surround mix engineer; Dave Donnelly, PJ Olsson & Alan Parsons, surround mastering engineers; Alan Parsons, surround producer (The Alan Parsons Project)

73. Best Engineered Album, Classical - SHOSTAKOVICH: SYMPHONIES NOS. 4 & 11 Shawn Murphy & Nick Squire, engineers; Tim Martyn, mastering engineer (Andris Nelsons & Boston Symphony Orchestra)

74. Producer Of The Year, Classical - BLANTON ALSPAUGH

• Arnesen: Infinity - Choral Works (Joel Rinsema & Kantorei)

• Aspects Of America (Carlos Kalmar & Oregon Symphony)

• Chesnokov: Teach Me Thy Statutes (Vladimir Gorbik & PaTRAM Institute Male Choir)

• Gordon, R.: The House Without A Christmas Tree (Bradley Moore, Elisabeth Leone, Maximillian Macias, Megan Mikailovna Samarin, Patricia Schuman, Lauren Snouffer, Heidi Stober, Daniel Belcher, Houston Gran Opera Juvenile Chorus & Houston Grand Opera Orchestra)

• Haydn: The Creation (Andrés Orozco-Estrada, Betsy Cook Weber, Houston Symphony & Houston Symphony Chorus)

• Heggie: Great Scott (Patrick Summers, Manuel Palazzo, Mark Hancock, Michael Mayes, Rodell Rosel, Kevin Burdette, Anthony Roth Costanzo, Nathan Gunn, Frederica von Stade, Ailyn Pérez, Joyce DiDonato, Dallas Opera Chorus & Orchestra)

• Music Of Fauré, Buide & Zemlinsky (Trio Séléné)

• Paterson: Three Way - A Trio Of One-Act Operas (Dean Williamson, Daniele Pastin, Courtney Ruckman, Eliza Bonet, Melisa Bonetti, Jordan Rutter, Samuel Levine, Wes Mason, Matthew Treviño & Nashville Opera Orchestra)

• Vaughan Williams: Piano Concerto; Oboe Concerto; Serenade To Music; Flos Campi (Peter Oundjian & Toronto Symphony Orchestra)

75. Best Orchestral Performance - SHOSTAKOVICH: SYMPHONIES NOS. 4 & 11 Andris Nelsons, conductor (Boston Symphony Orchestra)

76. Best Opera Recording - BATES: THE (R)EVOLUTION OF STEVE JOBS Michael Christie, conductor; Sasha Cooke, Jessica E. Jones, Edward Parks, Garrett Sorenson & Wei Wu; Elizabeth Ostrow, producer (The Santa Fe Opera Orchestra)

77. Best Choral Performance - MCLOSKEY: ZEALOT CANTICLES Donald Nally, conductor (Doris Hall-Gulati, Rebecca Harris, Arlen Hlusko, Lorenzo Raval & Mandy Wolman; The Crossing)

78. Best Chamber Music/Small Ensemble Performance - ANDERSON, LAURIE: LANDFALL Laurie Anderson & Kronos Quartet

79. Best Classical Instrumental Solo - KERNIS: VIOLIN CONCERTO James Ehnes; Ludovic Morlot, conductor (Seattle Symphony)

80. Best Classical Solo Vocal Album - SONGS OF ORPHEUS - MONTEVERDI, CACCINI, D'INDIA & LANDI Karim Sulayman; Jeannette Sorrell, conductor; Apollo's Fire, ensembles

81. Best Classical Compendium - FUCHS: PIANO CONCERTO 'SPIRITUALIST'; POEMS OF LIFE; GLACIER; RUSH JoAnn Falletta, conductor; Tim Handley, producer

82. Best Contemporary Classical Composition - KERNIS: VIOLIN CONCERTO Aaron Jay Kernis, composer (James Ehnes, Ludovic Morlot & Seattle Symphony)

83. Best Music Video -THIS IS AMERICA de Childish Gambino Hiro Murai, video director; Ibra Ake, Jason Cole & Fam Rothstein, video producers

84. Best Music Film - QUINCY de Quincy Jones Alan Hicks & Rashida Jones, video directors; Paula DuPré Pesmen, video producer