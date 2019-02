La trágica historia detrás de ‘Zombie’ de The Cranberries, número 1 de LOS40 hace 24 años

The Cranberries están a punto de lanzar el que será su último disco, In the end, en el que hacen un homenaje a la fallecida vocalista Dolores O’Riordan usando sus últimas grabaciones. Cuando se ha cumplido ya un año de su pérdida, el grupo volvió a estar de actualidad al compartir un nuevo single y hablar sobre el futuro de su formación.

Conocimos a The Cranberries en 1993 con el álbum Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?, su debut, que vendió más de cinco millones de copias en EEUU y fue reeditado recientemente por su XXV aniversario. Sin embargo, la fama mundial de este grupo irlandés llegó un año después con su álbum No need to argue, que incluía la canción Zombie, quizá la más conocida de la banda. De hecho, la canción llegó a lo más alto de la lista de LOS40 en febrero de 1995 y se mantuvo una semana como la más importante del país.

Este sencillo ganó el premio a Mejor Canción en los MTV Europe Music Award en 1995, y es una de las más aclamadas de la banda, pero muchos fans no saben exactamente qué significa. Zombie tiene todos los elementos de un himno grunge, y así se convirtió en ello a medidos de los noventa, cuando el género estaba en todo su esplendor. Guitarras rasgadas y un ritmo denso, acompañados del sello vocal de O’Riordan, quien adaptó el estilo de canto tradicional irlandés de alternar graves y agudos a la onda desgarradora del rock de esa década.

La cantante de The Cranberries, Dolores O'Riordan, canta en directo 'Zombie' en Berlín, en 2002. / (Marcel Mettelsiefen/Getty Images)

La canción, escrita enteramente por Dolores O’Riordan, es un lamento en contra de la guerra inspirado en la muerte de Tim Parry y Johnathan Ball, de 12 y 3 años. Ambos niños murieron por el estallido de una bomba del Ejército Republicano Irlandés (IRA), el 20 de marzo de 1993 en Warrington, Inglaterra, que también dejó a decenas de personas heridas. Este grupo armado, el IRA, era la principal organización católico-republicana en Irlanda del Norte, que durante las décadas utilizó la violencia para lograr que este territorio dejara de formar parte de Reino Unido y se incorporara a Irlanda.

"Esta fue la canción más agresiva que escribimos", confesó O’Riordan en una entrevista en el año 2017. "Zombie fue algo completamente distinto a lo que habíamos hecho antes". El corazón roto de otra madre está siendo sometido. Cuando la violencia causa silencio, nosotros debemos estar equivocados, se escucha en la canción, en lo que es una clara referencia al atentado de 1993.

Esta fue la canción más agresiva que escribimos

Un polémico vídeo que fue censurado

Parte del éxito del tema se debió también a su vídeo, que alternaba imágenes de la guerra con escenas de O’Riordan y un grupo de niños pintados de dorado alrededor de un crucifijo. Fue dirigido por Samuel Bayer, quien también dirigió el vídeo Smells Like Teen Spirit de Nirvana.

En Reino Unido, Zombie llegó a ocupar el puesto 14 en las listas de popularidad. Su éxito, sin duda, se vio mermado por la decisión de la televisión pública británica de prohibir su difusión por su polémico contenido, pues incluye imágenes de niños portando armas, algo que la BBC se rehusó a mostrar, al igual que la cadena nacional irlandesa RTE. En cambio, transmitieron una versión editada que se enfocaba en imágenes de The Cranberries tocando, algo que la banda rechazó de inmediato. "Dijimos que eso era una estupidez, pero sabíamos que estábamos luchando una batalla perdida", dijo Noel Hogan, guitarrista de la banda a la revista Rip It Up en 1995.

he Cranberries - 'Zombie'

La propia Dolores fue muy clara en una entrevista concedida en la misma época, en la que recordó cómo vivió aquel desagradable acontecimiento: "El día del atentado estábamos de gira y a mí me entristeció la noticia de los niños muertos. Era algo muy duro de cantar, pero cuando eres joven no piensas las cosas dos veces: simplemente agarras y lo haces".