Dolores O’Riordan: un año sin la voz femenina que superó la testosterona noventera

Ya se ha cumplido un año de aquel trágico 15 de enero en el que conocíamos la muerte de Dolores O’Riordan. Empezaba el año 2018 con la pérdida de una de las mujeres más importantes de su generación, que se levantó en un mundo eminentemente masculino para poner voz a algunos de los grandes himnos del rock.

La vocalista de The Cranberries era una de las diez mujeres más ricas de Irlanda y gozaba de un reconocimiento a nivel mundial, pero su infancia y juventud fue muy dura. Su padre quedó paralítico cuando ella era una niña y acarreaba graves problemas mentales que le hacían suspender sus giras y conciertos. En 2017 volvió con nuevo disco, Something Else, una revisión de sus mejores temas con acompañamiento de orquesta de cámara, nada hacía presagiar el fatídico final que Dolores tendría meses más tarde.

Una mujer en un mundo de hombres

En plenos años noventa, en el ámbito del rock alternativo en el que se movía The Cranberries, la mayoría de los cantantes eran hombres con un carácter muy marcado para diferenciarse de los demás. O’Riordan se perfiló aquí como una vocalista muy capaz, conduciendo su voz en algunos momentos con dulzura y, en otros, con un estilo más desgarrado, sobre todo al final de cada verso, como buena cantante irlandesa que era. Y es que el grunge no tenía que ser a la fuerza una cosa de hombres.

The Cranberries, durante su concierto 'Básico 40' en 1995 / LOS 40

Su dura infancia marcó su carácter

La cantante concedió hace años una entrevista exclusiva al periódico Sunday Independent en el que se sinceró y contó que estuvo sufriendo abusos sexuales durante cuatro años por una persona de confianza del entorno de su casa, al sur de Irlanda. Fue entre los 8 y 12 años, y el abusador era un vecino de su urbanización. Dolores achacaba a ese fatal episodio de su vida de sus múltiples problemas psicológicos, entre ellos la depresión y la anorexia que sufrió, y que le costó años de terapia poder intentar superarlo. De hecho, su canción Fee Fi Fo del álbum ‘Bury the Hatchet’ habla explícitamente del abuso infantil.

No exenta de polémicas, Dolores fue condenada a pagar una multa de 6.000 euros por una agresión a un policía tras ser detenida en un avión al estar alterando el orden durante un vuelo. Según transcurrieron los hechos, la cantante agredió a una azafata en un trayecto que cubría Nueva York y el aeropuerto de Shannon, al oeste de Irlanda. Durante su detención, Dolores, que padecía trastorno bipolar, insultó a los agentes y les recordó que es un “icono mundial” y “la reina de Limerick”, la ciudad del suroeste de Irlanda donde nació.

'Fee fi fo' - The Cranberries

Sus coqueteos con el séptimo arte

En varias ocasiones pudimos ver a cantante irlandesa en la gran pantalla. La última, de la mano del director Richard Grieco en la película Evilenko. Se sentía seducida por el séptimo arte, pero esta aparición se trató de tan sólo un cameo, al igual que ya hizo junto a Adam Sandler en la comedia Click. Dolores, además, participó en la banda sonora del film, aportando su particular estilo. La líder de The Cranberries siempre dijo no tenía la paciencia suficiente para los duros rodajes de una película y que seguiría haciendo lo que venía haciendo desde hace más de veinte años.

Angelo Badalamenti & Dolores O'Riordan - 'Angels Go To Heaven'

Su grupo con el bajista de The Smiths

Dolores se unió a Andy Rourke, el exbajista de The Smiths, y el DJ neoyorquino Olé Koretsky para formar un nuevo grupo musical llamado D.A.R.K. Su primer álbum, Science Agrees, se publicó en septiembre de 2016. Anunciaron una fecha para presentarlo en concierto en Madrid, pero tuvieron que cancelarla posteriormente por una lesión en la espalda de la cantante. Este nuevo proyecto hereda la esencia del llamado sonido Madchester (la movida de Manchester), en el cuál emergieron un buen puñado de bandas y grupos alternativos en los 90 como Stone Roses, Happy Mondays, The Charlatans o James.

Zombie, su gran éxito

Su mayor éxito con The Cranberries es Zombie, una canción protesta que incluye un riff de guitarra heavy que no es un sonido habitual en la banda. La canción, un alegato contra la guerra, fue escrita en memoria de dos chicos muertos en un atentado del IRA en la localidad inglesa de Warrington en 1993. Aborda el conflicto de Irlanda del Norte y refleja el hastío de la sociedad irlandesa tras tantos años de violencia. El vídeo, dirigido por Samuel Bayer, muestra a Dolores cubierta por pintura dorada y rodeada de niños. También contiene imágenes de tropas británicas armadas patrullando en las calles de Irlanda del Norte.