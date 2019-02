Alejandro Sanz: “Pablo Alborán te quiero por esto y por todo”

Piensa en un artista español totalmente consolidado. Con seguidores en todo el mundo. Con aires sureños en sus venas. Con una capacidad de hacer sentir a través de la música única. ¿Qué nombre te viene a la cabeza?

Algunos habrán dicho Alejandro Sanz, otros, sin embargo, habrán pensado en Pablo Alborán y ninguno se habrá equivocado porque ambos son, quizás, dos de los artistas que mejor representan en estos momentos la poesía con alma de la música de nuestro país a nivel global.

El caso es que como buenos colegas, son amigos desde hace tiempo y siempre han mostrado la admiración que sienten el uno por el otro. Han compartido escenario y mensajes en redes que siempre han estado llenos de cariño y respeto.

Y ahora que Alejandro está preparando el lanzamiento de su nuevo álbum, su amigo ha querido tenerlo muy presente. Todavía no tenemos fecha para #ElDisco pero, poco a poco, vamos conociendo las nuevas canciones del madrileño. Primero llegó No tengo nada, una de esas canciones que nos hacen reflexionar.

Precisamente ha sido ese tema el que ha elegido Pablo para cantar, tumbado en la cama, como gesto de cariño hacia Alejandro que no ha dudado compartirlo en sus redes. “Gracias por este homenaje, jajajaja, me ha encantado. Te quiero por esto y por todo Pablo Alborán”, escribía junto al vídeo.

Ante los aplausos que compartían sus seguidores en los comentarios, no podía más que añadir: “Es pa’ quererle o no es pa’ quererle”.

Sin parar de trabajar

Alejandro sigue inmerso en el precalentamiento de su álbum y gira y, tras No tengo nada, llegó Back in the city, el tema que comparte con Nicky Jam. “Es un grito de libertad, de esperanza, de anhelo, de la ilusión de poder volver a donde perteneces sin que nadie pueda privarte de ello”, explicaba él mismo.

Pablo, por su parte, está a punto de empezar nueva etapa de su Prometo Tour 2019. De hecho ya sea mostrado emocionado por lo que va a ser su primer concierto en Londres, en el Royal Albert Hall, el 3 de marzo. “No podéis imaginaros lo emocionado que estoy. Va a ser algo único”, compartía.