Alejandro Sanz y Nicky Jam - Back in the city [2019]

Alejandro Sanz se ha propuesto que la espera hasta el lanzamiento de #ElDisco sea lo menos tediosa posible. Para ello nos va desvelando sorpresas poco a poco. Tras conocer el primer single, No tengo nada, ahora llega el segundo, su primera colaboración con un reguetonero.

Pero que nadie se equivoque, no significa que al madrileño le haya dado por probar el género del norteamericano. No, ha apostado por lo que más le gusta, la fusión y la experimentación para ofrecer siempre algo nuevo.

Back in the city es una fusión de sonidos pop, urbanos, flamenco y salsa y si hay algún momento que te suena reconocible es porque ha recurrido al simple de Por si acaso regreso de Celia Cruz, una canción que se ha concebido como una proclama contra los muros y las fronteras en homenaje a todas las personas que un día hubieron de abandonar la tierra que los vio nacer y que desean volver.

En esa línea se pronunciaba uno de los productores, Julio Reyes Copello, con quién ya colaboró en su disco La música no se toca. “Para que la gente que no puede regresar a su país nunca pierda la esperanza!”, explicaba en redes, “que Venezuela pueda volver a casa”. Una problemática, la del país de Maduro con la que Alejandro está muy involucrado.

No cabe duda de que Alejandro pasa mucho tiempo en Miami y eso se nota en su música. Se ha acercado a ese lado latino y no sólo desde el punto de vista musical. No ha pasado desapercibido su camisa tropical a la que él mismo hacía referencia en sus redes. “Muchos me habéis preguntado por mi camisa en Back in the city. Recordad que la moda siempre vuelve”, reconocía.

“Qué buen mix de géneros!”, alababa su amiga Paty Cantú, “y qué suerte que haya quien se atreva a probar pisos distintos y lo haga con esta calidad! Felicidades”.

El tema ha sido grabado en los estudios Art House Studios y Mow Studios de Miami y producido, además de por Julio Reyes, por el propio Alejandro y Alfonso Pérez, músico fijo de sus giras desde hace más de 20 años.

Y si todo esto te sabe a poco, atento a las palabras de Alejandro que tiene una propuesta para todos.

De momento, si eres uno de los afortunados que se hicieron con una entrada para verle en alguno de los cuatro conciertos que ya ha agotado de #LaGira, puedes ir ensayando tus pasos de baile que la salsa estará presente.