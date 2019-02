Tamara, una oyente de Anda ya, quiso gastarle una broma a una de sus amigas que se iba a casar. Para ello decidió mandar un correo a andaya@los40.com y contactar con San Bernardino.

Nuestro compañero ha hecho míticas bromas con trajes de novias y novios desaparecidos, con curas que se negaban a última hora a ceder su iglesia, y hasta sobre la pérdida y el extravío de los archivos y papeles necesarios para legalizar una boda.

Pero lo que San Bernardino no había hecho antes era gastarle la broma a quién pedía la broma para el novio o la novia. ¡Se la quiso liar y lo consiguió!

En el tramo de 6 a 7 de la mañana de este Día de San Valentín hemos podido escuchar como San Bernardino le pedía a la oyente todos los datos necesarios para la broma y el pago de un importe.

Si te piden 800 euros por hacer una broma en Anda ya... ¡no te fíes! ¡Las bromas no cuestan nada!

Lo mejor no es sólo que caiga en la trampa sino la excusa que pone Tamara para no pagar: "Me parece un poco caro la verdad. 800 euros no lo veo normal. Yo pagaría 50 o por ahí".