Rayden emociona a sus seguidores con un precioso texto dedicado a su hijo

La vida le sonríe a Rayden, ¡y no nos extraña! El rapero acaba de lanzar su disco Sinónimo, con temazos como Careo o Gargantúa. Con muy buena acogida por parte del público, el madrileño lleva más de una década encima de los escenarios. ¡Y se nota! De hecho, pudimos hablar con él hace unas semanas sobre este nuevo proyecto y nos dio su definición del éxito: “Para mí el éxito es que me llene lo que hago, que me emocione y me sorprenda”.

Pero si hay algo que le emociona a Rayden, tal y como ha demostrado a través de un precioso texto en su cuenta de Instagram, es todo lo que hace su hijo. El rapero está completamente loco por él.

Este miércoles, víspera de San Valentín, el artista ha querido homenajear a uno de los amores de su vida: su hijo. Lo ha hecho a través de una lista muy emotiva con ocho cosas que le gustan de su hijo.

“Que cuando me abraza, me abraza como si fuese su corta vida en ello, en ese mismo instante me doy cuenta de que no necesito más, me doy cuenta de que no me conformo con menos”, asegura en su primer apartado.

Y es que el rapero, invita a reflexionar a los padres y madres sobre las pequeñas cosas que nos sorprenden diariamente de los hijos como el tipo de abrazos que dan o su endiosamiento a cosas tan cotidianas como los camiones de basura. A Rayden ni si quiera le importa que el niño le despierte a las seis de la mañana para “despedirse de la luna cada noche”.

Tal y como asegura Rayden “podría llenar temas y tomos de todo lo que le asombra” de su peque. Pero lo que más le asombra es que “en ese proceso de descubrir el mundo que rodea, descubrí el mundo donde quiero vivir…”

Sin lugar a dudas, estas preciosas palabras del artista han emocionado a muchos de sus seguidores que han halagado la publicación. Quién sabe, quizá decida dedicarle a su peque unas rimas cantadas pronto. ¡Bravo Rayden!