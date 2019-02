Madonna estrena fragmentos del vídeo Express yourself

La Reina del Pop ya tiene en mente su regreso a la primera fila de la actualidad musical. Aunque viendo la influencia de Portugal y el estilo de los primeros segundos del videoclip que Madonna ha adelantado en su perfil oficial de Instagram, no sabemos si estamos ante la Reina del Pop, la Reina del Fado o la Reina de la experimentación.

"Express Yourself. Don't Repress Yourself!" repite Madonna en el breve teaser con el que ha desvelado parte del estilo que marcará su próximo videoclip Express yourself.

Será el primer sencillo del nuevo proyecto musical en el que 'la ambición rubia' (ahora con peluca morena) ha estado trabajando en los últimos años desde que se mudó al país vecino.

Es el decimocuarto álbum de la estrella del pop cuyo título aún sigue siendo una de las grandes incógnitas. El hashtag #Magic está omnipresente últimamente en las redes de la artista pero... ¿será ese el nombre de este disco?

Sea cual sea el título definitivo, el disco verá la luz en el segundo trimestre del 2019 y a juzgar por lo que ya se está viendo y oyendo va a dar mucho que hablar.

¿Qué te parecen los primeros segundos del vídeo?