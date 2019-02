Becky G - LBD [2019]

Las luces rojas para potenciar la sensualidad están al día. Parece que es lo que encontraremos en el vídeo Last Hurrah de Bebe Rexha y es lo que tenemos en el de LBD (Little Black Dress) de Becky G.

La californiana publicó este tema el pasado 18 de enero y ahora llega el vídeo en el que ella solita bailando, se basta y se sobra para poner imágenes a su canción. Pero no es eso lo que más ha llamado la atención de sus seguidores. Ellos se han fijado más en el idioma.

La cantante ha vuelto a sus orígenes. Recordemos que comenzó cantando en inglés y en eso es en lo que anda centrada ahora. “Ya salió, finalmente está aquí. No puede creerlo. Chicos, esto es solo un pequeño adelanto de lo que vendrá con mi música en inglés y… ¡Estoy tan emocionada de compartirla con vosotros!”, escribía en sus redes.

Aunque su ascendencia es mexicana, Becky G nació en California y empezó en esto de la música cantando en su idioma originario. El que ha recuperado ahora y le sirve para bromear. “Esta canción ha estado en mi teléfono por mucho tiempo y estoy muy emocionada de que la escuchéis. Sé que ha pasado un minuto desde mi música en inglés… lol… ok, hace mucho tiempo, pero finalmente llegará”, admitía.

Pero claro, no todos se han tomado como una broma esto de que abandone el idioma con el que ha triunfado en los últimos años gracias a temas como Mayores o Sin pijama. Y aunque ha ido salpicando estos temas latinos con alguno en inglés, sus fans parecen preocupados con que sea el que elija como definitivo.

“A mis fans que están preguntando, decirles que solamente quería expresar mis sentimientos sobre mi música en inglés, no significa que ya no vaya a cantar mi música en español. Se lo prometo, tenemos muchas cositas para vosotros este año”, aseguraba en sus stories.

“Siempre he sentido que me encontré artísticamente en mi música con el español y siento mucho amor hacia esta parte de mí. Les prometo más música en español también, no se preocupen tanto”, añadía.

Además, no olvidemos que en este nuevo tema no abandona el español por completo. Una de las estrofas dice: “Es mucha tentación. Tú puedes ver pero no tocar. Usa tu imaginación. Que nunca sabes qué va a pasar. Acércate a mí un poquito más. Si te portas bien te lo voy a dar”. Y todo en español.

Ella, desde luego, lo tiene claro, “como artista solo quiero hacer cosas que realmente me encanten y quiero tocar. Estoy extremadamente orgullosa de lo que está por venir y no puedo esperar para compartirlo con vosotros. Gracias por ser pacientes y seguir con vuestra chica durante todos estos años”, compartía.

Se nota que está emocionada con esta nueva etapa que comienza. “La música urbana es una parte importante de mí y mi inspiración como artista. Muchos no recordarán que comencé como rapera a los 11 años de edad porque muchos me descubrieron con mi música de pop en inglés. Personalmente nunca me hizo clic como lo hacen estos nuevos discos. Aprendí muchas lecciones valiosas cuando era una niña en la fase de ‘pop adolescente’, pero ahora tengo la oportunidad de comenzar de nuevo como una nueva mujer joven y hacerlo de la manera que mi corazón quiere. Tuve un gran equipo de creativos alrededor de mi proyecto para reflejar mi verdad. Incluso ellos podían ver la felicidad genuina en mí porque no estaba fingiendo nada. Gracias a ellos y a todos los que están vibrando conmigo en este humilde capítulo de mi música en inglés. Estoy extremadamente agradecida”, expresaba hace unos días.