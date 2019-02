‘Forever young’ de Alphaville rejuvenece: vuelve 35 años después remasterizado

Hay canciones que, solo con su título, ya dejan muy claro que quieren ser inmortales. Forever Young es toda una oda a permanecer jóvenes y 35 años después de estrenarse, vuelve con un lavado de cara. El emblemático álbum de debut de la banda alemana de synthpop Alphaville volverá al mercado el próximo 15 de marzo con una nueva edición que incluirá su sonido remasterizado por primera vez y grabaciones inéditas.

El 12 de enero de 1984, los alemanes Alphaville lanzaron su primer single, Big in Japan, el primer paso gigante en el camino de la banda hacia el estrellato mundial. Era solo el comienzo de una aventura que en poco tiempo tomaría un vuelo de gran altura. Después de su primer single exitoso a nivel mundial, Marian Gold, Bernhard Lloyd y Frank Mertens grabaron su álbum debut: Forever Young, que goza de enorme popularidad internacional hasta el día de hoy. Desde entonces, la canción se ha convertido en uno de los himnos pop de todos los tiempos. Sería difícil nombrar otra canción que haya sido versionada por tantos artistas de cualquier género, como Imagine Dragons, el rapero Jay-Z o Kim Wilde, o que haya sido incluida en tantas películas y series de televisión.

Con clásicos de la época como Big in Japan o el tema que le daba título, el disco estará disponible en varios formatos, a destacar una edición de super lujo que incorpora tres CD, un DVD y un vinilo. En ella será posible encontrar los singles originales, versiones y caras B, así como algunas de las primeras composiciones de Alphaville en alemán.

Alphaville - 'Forever Young'

Never grow up - The story of Forever Young es el título del DVD que acompañará este lanzamiento, con los videoclips originales de Forever Young, Big in Japan, The Jet Set y Sounds like a Melody, así como entrevistas recientes con dos de los fundadores del grupo junto a Frank Mertens, Marian Gold y Bernhard Lloyd, y con los productores del álbum original, Colin Pearson y Wolfgang Loos.

La caja se completa con un libreto de 24 páginas, en tamaño de vinilo, creado por el director de arte del álbum original en estrecha colaboración con la propia banda, que contiene numerosas fotos, citas y notas de producción, muchas de ellos inéditas, escritas por la banda y otros colaboradores.