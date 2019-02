Ariana Grande destrona a Selena Gomez, Taylor Swift y Katy Perry

Los dos últimos años en la carrera de Ariana Grande están siendo absolutamente frenéticos. Discos (Sweetener y Thank u, next), giras (Sweetener Tour), videoclips (No tears left to cry, 7 rings, Thank u next, Break up with your girlfriend I'm bored...)...

Esta intensa actividad musical unida a su talento ha catapultado sus cifras marcando un nuevo listón de su éxito. En Twitter, Instagram, Youtube y Facebook se cuentan por centenares de millones hasta el punto de que ha conseguido destronar a los grandes nombres de la industria: Selena Gomez, Taylor Swift y Katy Perry.

Desde hace muchos años este trío de mujeres ha acaparado los tops de las cuentas más seguidas de Instagram y de Youtube hasta que Ariana Grande las ha destronado.

Los datos son bestiales. La solista de Boca Ratón (Florida, Estados Unidos) tiene casi 33 millones de suscriptores en Facebook y Youtube, más de 145 millones de seguidores en Instagram y más de 60 millones en Twitter.

Su crecimiento en la principal plataforma de vídeos ha sido espectacular en las últimas fechas y eso se debe al incremento de su producción audiovisual.

Porque Ariana Grande no sólo publica ahí los vídeos musicales sino que sube todas y cada una de las canciones que forman parte de su disco de manera que cualquiera puede disfrutar de sus álbumes al completo.