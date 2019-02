AKKOGORILLA o cómo ser rapera feminista en Japón

Japón, esa tierra tan exótica donde tradición y modernidad van unidos de la mano. Cuando pensamos en estas islas del pacífico, nos viene la imagen de templos, rascacielos de colores y karaokes. Su cultura, tan diferente a la nuestra, cada vez está más presente en nuestro día a día. Tas que el ánime, los karaokes o el sushi ya formen parte de nuestro imaginario, ahora toca la música, concretamente el rap. Y si es feminista, cantado por una mujer, pues mejor.

Recién aterrizada en España para actuar en el Japan Weekend Festival, nos reunimos con AKKOGORILLA, una rapera japonesa cuyas letras están cargadas de mensajes Girl Power. Si tiene jet lag no lo muestra. Cargada de energía se sienta para hablar con nosotros sobre su música y la importancia de transmitir algunos mensajes en la sociedad.

Con temas como Everybody Bo, donde la artista reivindica el vello de la axila en las mujeres, o Yoyu, en cuyo videoclip aparece delante de cientos de policías masculinos, AKKOGORILLA rompe con aquellos estereotipos que nos llegan a occidente de las mujeres japonesas.

La carrera como rapera de AKKO fue motivada por un “impulso”: “Yo en principio era baterista y me encantaba, pero hubo un momento que creí que lo que quería expresar tenía que hacerlo con palabras”.

Porque AKKOGORILLA tiene mucho que decir, sobre todo en su país: “A ver si te lo explico bien, el rap sirve para expresar una verdad. En Japón se esconde mucho la realidad y lo que uno piensa. Yo quiero conseguir que uno diga lo que piensa sin problema”.

Y es que esta artista está haciéndose oír a ritmo de rap, sin que haya nadie detrás de ella: “En mi caso, por ser mujer en el hip hop si te vuelves famosa significa que has hecho algo con un productor. Muchas veces, por ser famosa, es como ‘es que has hecho algo con alguien’ y por eso estás ahí’, no por ti misma”.

Las letras de AKKOGORILLA hablan de eso, de realidades que hay que poner sobre la mesa. Y sí, la desigualdad social de la mujer, por desgracia, sigue siendo una verdad. Además, las acompaña con divertidos videoclips cargados de mensajes. Solo hay que ver Everybody Bo para comprobarlo. En él, vemos mujeres luciendo con orgullo vello en las axilas de diferentes colores.

“Los hombres se los dejan largos, pero las mujeres no pueden. Yo lo que quiero es que ellas se sientan libres de hacer lo que quieran. Si no se los quieren rasurar, pues que no lo hagan. Lo que quiero transmitir es que la gente tiene que hacer lo que quiera”, asegura AKKO.

Y es que, desgraciadamente, el culto al cuerpo y las presiones sociales por cumplir unos cánones de belleza están en todas partes del mundo. Da igual que sea Japón, Estados Unidos o India: “Por ejemplo, si tienes los pechos pequeños…¿cómo es en España? ¿Es normal que también se preocupen? En Japón, por ejemplo, si tienes los pechos pequeños, si eres fea, si estás gorda es bastante duro para la gente. Lo pasan bastante mal. Lo que yo quiero decir con mis canciones es que, aunque seas así, no pasa nada. Está bien. Sé feliz”.

¿Y dónde se ve AKKOGORILLA dentro de 10 años?

“Me veo con hijos y llevándolos del brazo a mis conciertos de rap. Quiero que me hagan los coros. Quiero ser madre y seguir haciendo rap. El mensaje que quiero dar es que, aunque tengas niños, no tienes que dejar de hacer lo que te guste”.

Y es que, ya sea en Japón, en España o en la India, las mujeres siguen teniendo más trabas a en el trabajo que los hombres, da igual que sean abogadas, cocineras o raperas. Por eso es necesario reivindicar estos derechos sea en el idioma que sea. ¡Bravo AKKOGORILLA!