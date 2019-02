Lorena Castell nos cuenta lo que pasó con Brad Pitt en el cumple de Jennifer Aniston

Lorena Castell es la encargada, cada semana, de leerse las revistas del corazón para comentarlas en YU, y en esta semana en la que hemos celebrado el amor en San Valentín, no iba a ser menos. En realidad, se ha quedado con una, la Cuore, y se ha centrado en una de las noticias que más ha dado que hablar en los últimos días: El cumpleaños de Jennifer Aniston.

Y no ha dado que hablar porque haya cumplido 50 años, que ya podría porque habría que señalar que está estupenda. Pero no, lo llamativo ha sido que uno de los invitados ha sido Brad Pitt, su ex desde hace 14 años, “que no me parecen tantos”, apuntillaba la colaboradora.

Entre otras curiosidades el evento ha destacado que uno de los invitados fue John Mayer. Pero, ya que hablamos de los asistentes, Lorena ha puntualizado que “ya sabéis que las celebrities no hacen, como nosotros, un grupo de whatsapp con todos sus amigos. Ellos no crean un alista de difusión que envían en plan ‘es mi 50 cumpleaños”.

Después de dejar claro que eso de las invitaciones lo dejan en manos de un profesional que se encarga de organizar la fiesta, pasó a enumerar las teorías que podrían explicar la presencia de Pitt en el cumpleaños:

#Jennifer Aniston decidió reunir a los chulazos de su vida para demostrarles lo bien que está a sus 50 años.

#Brad, que ahora se dedica más a la producción, asistió para hacer un casting para sus próximas películas.

#Tenerle en la fiesta era una manera de aportar sofisticación al evento.

#Brad Pitt se dio cuenta de que los cinco años que pasó casado con Aniston fueron los mejores de su vida y no quiso dejarla sola en un día tan importante para ella.

Pero que conste que no fue el único tema que rescató Castell de las revistas del corazón. También le llamó la atención la entrevista que Justin Bieber y Hailey Baldwin han concedido a la Vogue. “Una pareja no es pareja oficial hasta que no se ha reconocido mundialmente y haya hecho una portada con Vogue”, aseguraba Castell que alucina con las fotos que les ha hecho Annie Leibovitz.

Entre las confesiones de la pareja está el hecho de que han acudido a un consejero matrimonial y ha dado su opinión sobre lo que le parece. Dale al play y échate unas risas.