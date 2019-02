Queen actuará en los Premios Oscar

Como si de un festival de música se tratara, la Academia de Hollywood lleva días confirmando las diferentes actuaciones que podremos ver la madrugada del 24 de febrero en el Kodak Theatre de Los Angeles. Lady Gaga y Bradley Cooper cantarán Shallow y Bette Midler interpretará el tema The Place Where Lost Things Go, de Mary Poppins Returns.

A través de las redes sociales, y usando imágenes de un concierto de Queen actual, la Academia ha lanzado un teaser al ritmo de We will rock you en el que anuncia la participación de la banda en la gala de los Oscar 2019. El vocalista de este nuevo ciclo de la banda, desde 2011, es Adam Lambert, conocido por participar en el talent show The Voice y por el parecido de su voz con la de Freddie Mercury.

No sorprende esta confirmación teniendo en cuenta que Bohemian Rhapsody, el biopic sobre Freddie Mercury y la banda ha sido un gran éxito de público, arrasó en los Globos de Oro y llega a los Oscar con cinco nominaciones, incluidas mejor película, y mejor actor principal por el trabajo de Rami Malek.

Desde hace unos días, la posibilidad de que Queen actuaran en la ceremonia de los Premios Oscar se había convertido en un rumor que circulaba en Internet. De hecho, el propio Brian May, guitarrista de la banda, usó sus redes sociales para desmentir que fueran a actuar, pero también aseguró que no habían declinado ninguna oferta y estarían en el público apoyando la candidatura. Una posible maniobra de despiste, pues el músico ya hay compartido también en su Instagram el vídeo con el que la academia anunciaba su participación.

Bohemian Rhapsody está recopilando un buen puñado de premios, pero el Oscar quizá sea el más complicado, sobre todo por sus competidoras. Sin embargo, Rami Malek sí que podría alzarse sin problema con la estatuilla como mejor actor por su brillante interpretación.