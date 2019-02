Como ya ha ocurrido otros viernes en YU, una celebritie coge las riendas del programa y se mete en la piel de Dani Mateo para ponerse al frente del programa. En esta última ocasión, Chenoa demostró que podría ser una buena sustituta del cómico.

Está claro que su última etapa televisiva como jurado de Tu cara me suena y colaboradora de Zapeando le ha dado muy buenas tablas y la han convertido en una comunicadora nata. Ahora sólo falta que la den un programa para ella solita.

De momento, la vimos en YU charlando con su amiga Soraya. Y claro, teniendo en cuenta que habían compartido la fiesta del final de Tu cara me suena, no dudaron en compartir algunas curiosidades de aquella noche. “Después de Tu cara me suena hubo jarana hasta que nos echaron, literalmente”, admitió Soraya.

“Hubo un Final countdown de Europe que no pegaba. Yo hice el guitar air todo lo que pude en el podido, y con una tónica porque yo no bebo, pero no me hace falta, me vengo arriba, me emborracho de la adrenalina”, confesó Chenoa.

“Acabamos bailando con el Baute y el que se resistió fue Carrasco. Manu no quería salir a bailar, el de Huelva. ‘Dalo ahí, ese movimiento andaluz’, le gritaba yo. Él miraba y al final se animó y se vino arriba”, relató Chenoa.

“María (Villalón) se pasó toda la noche pegando voces”, añadió Soraya. Al final reconocieron que la fiesta se alargó para Chenoa hasta las 4.30 de la mañana y para Soraya, un par de horas más.

Hugo más cotilleos, no tienes más que darle al play para enterarte de todo. También hubo tiempo para hablar de la gira de Soraya que comenzará en Canarias en Carnavales y para la que nos ha presentado una imagen muy a lo Joan Collins, “tipo Dinastía y Falcon Crest”, aclaró.

Si quieres enterarte de todos los cotilleos, dale al play.