Dua Lipa y Ariana Grande ya han felicitado a Millie Bobby Brown

Estamos acostumbrados a ver a Millie Bobby Brown en la portada de las revistas de moda más prestigiosas, posar en las alfombras rojas más codiciadas o compartiendo su tiempo con las estrellas más rutilantes y, quizás eso, hace que a veces se nos olvide que es tan solo una jovencita que este 19 de febrero acaba de cumplir 15 años.

Pocas a su edad pueden presumir de tener más de 18 de seguidores en Instagram y una vida que envidiaría cualquiera y que ha conseguido por su trabajo y su talento.

Entre las primeras en felicitarla por redes han estado Ariana Grande que le ha dejado claro que tiene “un corazón tan grande…cualquiera que te conozca (aunque sea un poco) tiene mucha suerte. Voy a estar aquí recordándote eso en voz alta cuando me necesites”.

Otra que también se ha acordado de ella es Dua Lipa, “feliz cumpleaños ángel. Te envío todo el amor del mundo”. “Feliz cumpleaños”, añadía Lauren Jáuregui, lo mismo que Paris Hilton.

Y es que la actriz que da vida a Eleven en Stranger Things se ha ganado el corazón de muchos que han tenido la oportunidad de conocerla. Hoy, en su cumple, hemos querido recordar algunas curiosidades de su vida que, a lo mejor, se te habían pasado por alto.

#Nació en Marbella. Sí, Millie Bobby Brown es española porque sus padres eran habituales de la Costa del Sol. Eso sí, solo se quedó en Andalucía hasta los cuatro años que, además, no fueron suficientes para que hablara español.

#Con cuatro años se mudó al Reino Unido, de donde eran sus padres. Cuatro años después volvieron a mudarse pero, en esta ocasión, a Orlando.

#Los fines de semana iba a la escuela a aprender canto, baile e interpretación y allí la fichó un cazatalentos. Empezó a trabajar en series como Modern Family o Anatomía de Grey.

#Es la embajadora más joven de Unicef. Y es que la actriz está muy concienciada con el altavoz que tiene para luchar contra diferentes causas.

#Mantuvo una relación de 7 meses con el influencer y cantante Jacob Sartorius pero desde el pasado julio está soltera de nuevo.

#Lucha contra el bullying online lo que la llevó a cerrar su twitter por las críticas de los haters.

#Aunque solemos verla rodeada de gente mayor que ella, lo cierto es que también tiene amigos de su edad. Se lleva muy bien con Maddie Ziegler y se ha dejado ver con Shiloh y Zahara, las hijas de Brad Pitt y Angelina Jolie.

#La hemos podido ver en varios videoclips: Find me de Sigma ft Birdy; I dare you de The XX; Girls like you de Maroon 5 y Cardi B y In my feelings de Drake.