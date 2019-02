¿Qué fue de Mary Austin, el gran amor de Freddie Mercury y heredera de Queen?

Más allá de su enorme talento, su estilo extravagante, su agitada vida y su incomparable voz, Freddie Mercury ha pasado a la historia como un icono sin parangón. Los fans del cantante de Queen conocen su vida al milímetro, y, los que se han acercado al grupo en los últimos meses, principalmente seducidos por Bohemian Rhapsody, el biopic sobre él, han descubierto que era un personaje inigualable.

Precisamente en este film, que explora todos los aspectos de su vida, nos encontramos con varios personajes que le acompañaron en su carrera. Además de los miembros del grupo, Brian May, Roger Tylor y John Deacon, destaca una mujer cuyo protagonismo es evidente: Mary Austin.

Esta misteriosa mujer nació en una familia humilde del sur de Londres, hija de una empleada del hogar y de un dependiente de una tienda. Trabajaba en una tienda de ropa cuando conoció a Freddie. Ella tenía 19 años y él, con 24, se acababa de graduar en Arte y Diseño Gráfico.

Unos meses después de este encuentro, completamente involucrada en los primeros pasos que Freddie iba dando en la música con Queen, Austin fue a vivir con él en un apartamento en el barrio de Kensington. En 1973, el cantante dio un paso adelante en la relación que tenían y le pidió matrimonio. Sin embargo, ese compromiso nunca se hizo realidad.

Freddie Mercury y Mary Austin, en una fiesta posterior a un concierto de Queen. / (Dave Hogan/Getty Images)

La carrera de Queen crecía, los discos y las giras hacían que Freddie pasara cada vez más tiempo fuera de casa, y la pareja comenzó a mostrar signos de distanciamiento. En una de las discusiones que protagonizaban a menudo en las últimas etapas como pareja, él confesó que era bisexual. Desde ese momento, la relación amorosa entre ellos se acabó, si bien la amistad continuó e incluso se hizo más fuerte.

El cantante, en la cima de su carrera, comenzó a tener relaciones con otros hombres, pero a Mary se referiría siempre como su “esposa”. “Para mí, fue un matrimonio. Creemos el uno en el otro. Todos mis amantes me han preguntado por qué no podrían reemplazar a Mary. Es porque es sencillamente imposible”, declaró en una ocasión.

Freddie valoraba muchísimo la amistad de Mary, hasta el punto que se compró una casa al lado de la suya para poder verse por la ventana, y le encontró un puesto administrativo dentro de la banda para trabajar juntos.

Rock singer Freddie Mercury bebe una copa de champán junto a su entonces novia Mary Austin . / (Terence Spencer/The LIFE Images Collection/Getty Images)

Guardián de los secretos de Freddie Mercury

Ella rehízo su vida, se casó con otro hombre y tuvo dos hijos, pero siempre se mantuvo involucrada en la vida del cantante. De hecho, fue la primera persona a la que este se atrevió a confesar que tenía sida.

Al morir Freddie Mercury, el 24 de noviembre de 1991, el testamento también reveló, al igual que él en vida, la devoción y el profundo amor que sentía por Mary, el que fue su primer amor. Mercury le dejó la mitad de su fortuna, su lujosa mansión de 28 habitaciones en Kensington y todas las futuras ganancias por derecho de autor. En total, mucho más de lo que dejó a su última pareja, Jim Hutton, con quien estuvo hasta su muerte.

Hoy, a sus 67 años, Austin continúa viviendo en la mansión donde vivió y falleció el cantante. No suele salir de casa y se deja ver muy poco para los vecinos, a pesar de que la vivienda se ha convertido en un gran centro de peregrinación para los fans de Freddie Mercury.

Mary Austin, en un acto en 2002. / (Dave Benett/Getty Images)

Hay que tener en cuenta que los miembros vivos de Queen siguen haciendo giras, crearon un musical exitoso y han reventado todas las expectativas con los derechos del biopic Bohemian Rhapsody. Solo en 2014, por ejemplo, se calcula que los ingresos por derechos de autor de la banda superaron los 54 millones de euros. Gran parte de estos beneficios anuales van para Mary.

El primer amor de Freddie Mercury tiene hoy 68 años y, además de un montón de vivencias que no confesará nunca, es la única que conoce uno de los mayores secretos de la música: el lugar donde esparció las cenizas del cantante de Queen. Existen varias teorías al respecto, como el jardín de su mansión en Londres o su Zanzíbar natal, pero Mary ya ha asegurado que nunca lo revelará.