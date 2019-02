Gatos de famosos que viven mejor que nosotros

Con manchas, suaves, con ojos grandes, con cabezas pequeñas… Todos tienen algo que los hace especiales y diferentes. Los gatos han conseguido que a pesar de su pasotismo, unos más que otros, sean un miembro más de nuestras familias.

Como no podía ser de otra forma los felinos tienen más de un día marcado en el calendario para celebrar su presencia.

Si eres un amante de ellos igual lo celebras el 8 de agosto, un día que se estableció en 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal junto con otros grupos que defienden los derechos de los animales.

Otros llevan celebrándolo desde el 2005, el día escogido para este grupo es el 29 de octubre. Gracias a una abogada preocupada por el bienestar de los animales que son abandonados y viven en refugios. Este día se busca que todo el mundo se anime a rescatar a uno de esos felinos.

Y ya solo nos queda uno más, por el momento, el 20 de febrero que es cuando lo celebramos nosotros porque nos ha apetecido y porque desde 2001 es la fecha establecida para recordar a Socks, el gato de la familia del expresidente de los Estados Unidos Bill Clinton.

Si estos animales tienen tantos días será por algo, o si no que se lo digan a los famosos que han caído rendidos a sus pies. Hay una larga lista en la que se encuentran nombres tan conocidos como Katy Perry y su gatita Kitty Purry que le han inspirado en dos de sus perfumes.

Kesha es otra de esas fans incondicionales de estos animales. Dicen que son tan importantes para ella que les agradece mantenerla cuerda, sin ellos dice que la vida sería un poquito más complicada.

Luego está la que podría llamarse la reina de los gatos, son tan importantes para Taylor Swift que son prácticamente tan famosos como ella. Ella misma se ha definido como “una loca de los gatos” cuando habla de sus amores Meredith y Olivia Benson.

Ver esta publicación en Instagram Purry Christmas 💗 Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift) el 25 Dic, 2018 a las 5:14 PST

Sus mascotas, que han recibido estos nombres por personajes de televisión, han salido en la televisión en varias ocasiones pero es que hasta han aparecido en la gran pantalla con la película de Deadpool 2.

Y si tenemos reina, también tenemos un rey. Ed Sheeran es otro que lo ha dejado claro en sus redes sociales. La presencia de sus amigos era tanta que decidió crearles una cuenta propia de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram The wibs ! Una publicación compartida de Calippo & Dorito (@thewibbles) el 26 Jul, 2018 a las 5:43 PDT

Calippo y Dorito ya acumulan más de 380.000 seguidores.

Sin duda estos animales viven mejor que nosotros e incluso que sus dueños, vidas sedentarias, vuelos en primera clase, masajes relajantes y todos los lujos gatunos que nos podamos.

