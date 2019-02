Primer adelanto del polémico documental sobre Michael Jackson

A pesar de los intentos por parte de una buena parte de sus fans y por los familiares cercanos del Rey del Pop de parar su estreno, el último documental sobre Michael Jackson es una realidad. HBO ya ha lanzado el primer tráiler de Leaving Neverland, que llegará al canal el próximo 3 de marzo.

Leaving Neverland (2019) | Official Trailer

El documental se presentó por primera vez en el festival de cine de Sundance y cuenta las historias de Robson y Safechuck, que aseguran haber sufrido abusados por parte del cantante cuando eran niños. Cuenta también con testimonios adicionales de sus familiares y parejas, mientras recuerdan cómo el cantante habría iniciado contacto físico durante unas fiestas en las que invitaba a los niños a su rancho, para continuar adelantando situaciones más directas.

En este primer adelanto, los protagonistas narran ante la cámara cómo era el rancho de Neverland de puertas para adentro. Un auténtico paraíso para los más pequeños, donde podían encontrar "todo aquello que pudiera querer un niño", desde juguetes y salas de cine a golosinas y mucha diversión.

"Esta no es una película sobre Michael Jackson abusando niños. Es una película sobre dos familias y como ambas reaccionaron al escuchar los testimonios de sus hijos sobre lo que les había pasado, años después de que la leyenda del pop falleciera", ha señalado al respecto el director, Dan Reed. No es la primera vez que Reed se enfrenta a la pederastia. Es autor, entre otros, del documental El cazador de pedófilos, galardonado con un premio BAFTA.

Como no podía ser de otra manera, a la familia del fallecido Rey del Pop no le sentó bien la proyección de esta película. En un comunicado los Jackson aseguraron que el documental se basa en un "linchamiento público" y que los dos denunciantes son "dos mentirosos". Sin embargo, no consiguieron evitar que el documental llegue a todos los hogares.

El director no descarta una secuela

Según Reed, de hacerse una segunda entrega sería distinta. "Haría una película diferente", habla sobre la historia de Chandler, que hizo público lo que sufrió de niño a comienzo de los 90, y Arvizo, que habló por primera vez en el año 2000. "Por supuesto que usaría las entrevistas que ya tengo con investigadores de esos casos, pero sería un film distinto. Contaría la historia desde el punto de vista de ellos y también desde los ojos de todos los que participaron en la investigación", explicó.

Reed contó que intentó comunicarse con Chandler para este documental, pero que cree que intenta mantenerse oculto. "Trato de ser un buen periodista y un buen director al mismo tiempo. Soy un poco maníaco con respecto a la veracidad y autenticidad de las historias que cuento, pero también intento hacerlas interesantes a nivel cinematográfico", señaló.