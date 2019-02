Melendi ya ha sido papá por cuarta vez

Melendi se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales y personales. El asturiano se encuentra en plena promoción del tema principal del próximo pelotazo de DreamWorks, Cómo entrenar a tu dragón 3.

El tema, El Cielo nunca cambiará, es una preciosa balada pop que no puede ir más acorde con el sentimiento de la película. Pero el cantante no solo pone voz al tema principal, también a uno de los personajes de la cinta. Se trata de Crimmel, uno de “los malos malísimos”, tal y como lo describe Melendi en su cuenta de Instagram. Vamos, que la película de animación no para de darle alegrías.

Pero para alegría la que ha tenido esta semana: ¡Ha nacido su cuarta hija! Se trata de Abril, la segunda niña que tiene con su mujer Julia Nakamatsu.

Nuestra querida Cristina Boscá ya ha felicitado a los papis por su reciente paterniadad. Lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram, donde ha empezado felicitando al cantante por su trabajo en Cómo entrenar a tu dragón: “Aprovecho para felicitar a Melendi de nuevo por aquí porque hace un trabajo genial. ¡Y no lo digo para quedar bien! Y sobre todo felicidades a él y a toda su familia por la llegada de su nueva hija! Bienvenida Abril!

Cabe recordar que Cristina Boscá y El Gallo, los presentadores de Anda Ya, también han puesto sus voces a dos de los personajes de Cómo entrenar a tu dragón 3.

De este modo, sin lugar a dudas, Melendi está viviendo unos días muy especiales, conociendo a su pequeña Abril. Por ahora, ni su mujer Julia ni él han compartido la noticia. A la espera estamos. ¡Enhorabuena Melendi!