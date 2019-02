Ava Max anuncia nuevo tema tras ‘Sweet but psycho’

Amanda Ava Koci, más conocida como Ava Max, se ha convertido en los últimos tiempos en la gran promesa del pop que muchos comparan ya con Lady Gaga. Tal vez porque el tema con el que lo ha petado, Sweet buy psycho, pueda recordarnos algo a Poker Face.

El caso es que su nombre suena cada vez con más fuerza. Es lo que tiene haber sido nº1 en países como Reino Unido, Noruega, Finlandia, Austria, Dinamarca, Estonia, Alemania, Bélgica, Suiza o Nueva Zelanda. Pero que nadie se lleve a equívoco porque a pesar de triunfar fundamentalmente en Europa y tener orígenes albaneses, ella es norteamericana.

Esta semana su tema ocupa el puesto nº5 de nuestra lista de éxitos y tiene pinta de que va a seguir subiendo. También lidera la lista dance de Billboard. Y es que los más de 154 millones de visualizaciones del vídeo en youtube ya nos da una idea del creciente interés que hay por ella.

Claro que de momento ha sido una canción la que ha logrado conquistar a su público. Es momento de demostrar si lo suyo se va a quedar en un ‘one hit wonder’ o va a ser el principio de algo mucho más grande. Y para eso está preparando el lanzamiento de So Am I, su nuevo single.

“Nunca quise encajar. Muestra al mundo lo que te hace diferente. Eres perfecto como eres. #SoAmI Próximamente…”, anunciaba en sus redes sociales dejándonos con los dientes largos. No ha dado más detalles ni fecha de lanzamiento pero seguro que no habrá que esperar mucho.

Sus palabras ya nos dejan ver que aunque su música es para bailar no está exenta de mensaje y reivindicación. Con su versión actualizada del clásico Barbie Girl de Aqua reconvertida en Not your Barbie girl, consiguió sentar las bases de su manifiesto feminista. Ahora, parece que con su nuevo tema está dispuesta a apostar por la autoafirmación y confianza en uno mismo.

“Este año es el año en el que dejo de disculparme. Yo soy yo. Tómalo o déjalo”, escribía en su IG. Está claro que tiene las ideas claras y está orgullosa de quién es. Y eso, ya sabemos que en los tiempos que corren se aplaude.