Meghan Trainor: su boda o las pelis más románticas inspiran sus 6 nuevos videoclips

El pasado 8 de febrero Meghan Trainor ponía a la venta en todo el mundo su nuevo proyecto musical: un EP de 6 canciones que llevaba el título de The Love Train.

Este proyecto venía a sustituir al lanzamiento, inicialmente previsto para 2018, del tercer disco de estudio de la artista. Y para promocionarlo de la mejor manera posible y que ninguna canción se quedara sin ser presentada a su público, Trainor ha decidido rodar 6 videoclips diferentes que dan vida a sus 6 nuevos temas.

El estreno de estos vídeos se ha producido del 10 al 15 de febrero a un ritmo de uno por día. Pero lo llamativo del asunto no es que a la vocalista le haya dado tiempo a crear 6 clips en poco tiempo sino la temática de los mismos.

La autora del éxito All about that bass ha utilizado historias cotidianas, citas, algunos de sus momentos románticos favoritos del cine y hasta su propia boda para que sus canciones cobren vida.

I'm Down

Fue la canción cuyo vídeo se estrenó en primer lugar y tal vez uno de los más llamativos de la serie. Meghan Trainor decidió resumir en menos de 200 segundos algunas de las escenas más románticas de la historia de Hollywood. La princesa prometida, Titanic, Jerry Maguire, Cuando Harry encontró a Sally, Brokeback mountain, Moulin rouge, El diario de Noa... Si miras el vídeo con la letra de Meghan Trainor y no corres inmediatamente a ver todas estas películas, es que no tienes corazón.

Foolish

Si habéis cogido un pañuelo para secaros las lágrimas no lo dejéis muy lejos porque en el segundo día Meghan Trainor recurrió a uno de los eventos de su vida privada más emocionantes que podréis ver. La fiesta previa a la celebración de su boda sirve como set de rodaje para combinar el amor, la felicidad y la buena música. ¡Play!

After you

Charm La'Donna dirige este videoclip que nos ha recordado mucho a Love yourself de Justin Bieber. Nos encanta la estética en blanco y negro, la coreografía y la manera de expresar sentimientos y emociones con la danza/baile contemporáneo.

Good mornin'

Despertarse, desayunar, hablar, compartir ilusiones y sueños... Todo parece mejor cuando se hace con la persona que amas, con ese amigx, compañerx y amor platónico que hace que la rutina del día a día sea especial.

Marry me

El día de San Valentín, Meghan Trainor nos sorprendía con el quinto videoclip de su EP cuyas imágenes corresponden a su propia boda. El vídeo está plagado de preciosos efectos que se mezclan a la perfección con la luminosidad de su ceremonia personal.

All the ways

Brian Petchers está detrás del último videoclip que da vida al EP The Love Train de Meghan Trainor. Una historia de una relación cualquiera nacida de las redes sociales pero protagonizada por un peluche. Y ni siquiera un ser tan achuchable evita lo inevitable del amor: los altibajos.