Los perros de Alejandra Botto y Cristina Boscá

Esta mañana en Anda ya hemos descubierto un estudio realizado en cinco países, uno de los cuales es España, revela que 9 de cada 10 propietarios de una mascota son más felices con la presencia de ese animal en sus vidas.

Pájaros, gatos, perros, conejos, cerdos vietnamitas, peces... son una responsabilidad y suponen un sacrificio pero las satisfacciones y las recompensas que generan son casi infinitas.

Entre los beneficios que trae tener una mascota según este estudio destacan que los mascoteros se medican menos, son más felices, tienen mejor calidad de vida, están más relajados y hacen más ejercicio.

Recuerdos andayeros muy mascoteros

En Anda ya nos encantan nuestras mascotas y las de nuestros oyentes porque nos traen anécdotas tan divertidas y emocionantes como estas:

"Mi mejor momento con mi pastor alemán fue cuando una mañana me desmayé mientras desayunaba y sólo me desperté porque mi perro me estaba dando lametazos. Yo creo que si no es por él no me hubiera despertado" nos contaba una oyente.

"Cuando me operaron mis perros no se separaron de mi lado hasta que me recuperé" decía un oyente a través del Whatsapp.

Y hasta triunfan en el amor: "Gracias a uno de mis perros tengo el amor de mi vida. Estaba en una playa y mi perro se hizo mis necesidades delante del dueño de otro perro y así fue como lo conocí"

La Fundación El Arca de Noé

Para hablarnos de la necesidad de adoptar o apadrinar mascotas en lugar de comprarlas, hoy se ha despertado con nosotrxs Alejandra Botto, presidenta de la Fundación El Arca de Noe: "Hoy me despierta El Gallo. Yo siempre me despierto con los perros pero hoy no. Estoy encantada de saludaros".

"Trabajar con animales es una satisfacción brutal. Estar con ellos y acogerlos es una pasada. Que perros acogidos tengan una superación te hace crecer. Muchos vienen de unas circunstancias que no te puedes ni imaginar. Y eso es genial. Tenemos un chihuahua abandonado que llegó ciego por golpes en los ojos pero ahora en la Fundación es muy querido. Se ha ganado el cariño y los mantiene a todos a raya" explicaba Alejandra.

Pero no sólo son ellos los que se recuperan: "Tenemos varios galgos que están trabajando con personas mayores para cambiarles la vida. Un adolescente de apenas 14 años vino con un problema de drogas y viene una vez a la semana a la Fundación para ver al perro. Es la ilusión que tiene ahora el adolescente porque su madre nos dice que se pasa toda la semana deseando ver al perro. Creo que son cosas fantásticas" aseguraba la actriz, cantante y diseñadora.

"Os invito a que nos visitéis o nos escribáis para adoptar o apadrinar a los animales de la Fundación El Arca de Noé. Hay mucha gente que por la situación económica que no pueden adoptar pero os animamos a que apadrineis a estos animales y podréis verles cuando queráis. Es una maravilla".