Efecto Pasillo pueden regresar a la lista este sábado

El pasado sábado, en directo, Tony Aguilar llamó a Iván, de Efecto Pasillo, para dos cosas: por un lado, invitarles a engrosar el cartel del festival LOS40 Primavera Pop del próximo 17 de mayo en Madrid, invitación que Iván aceptó con entusiasmo; y también, comunicarle que No te enamores, el nuevo single del cuarteto, pasaba a ser candidato a entrar en la lista.

Se abre así la posibilidad de que el grupo canario regrese al chart de LOS40, donde ya han paseado temas inolvidables como Pan y mantequilla, Carita de buena, Salvajes irracionales, No importa que llueva o Cuando me siento bien. Fieles a su estilo, en No te enamores han dado un paso más en su pop contagioso y feliz, aunque esta vez lo han acercado a los ritmos urbanos latinos.

El tema, además, posee una letra preciosa que propugna el empoderamiento de las mujeres; en el magnífico vídeo aparecen Itziar Castro, la actriz de Vis a vis; Sara Escudero, humorista, actriz y compañera de Cadena Dial; Teresa Méndez, deportista olímpica en lucha libre; Paula Cendejas, artista e influencer, Rocío Saiz, activista, artista y DJ; Aida Artiles, modelo internacional; y Beliza Coro, abogada indígena. Para apoyar su entrada usa el HT #MiVoto40EfectoPasillo. ¡Mucha suerte!