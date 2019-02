Si escuchamos hoy a Melendi es gracias a una borrachera

Sin lugar a dudas, Melendi se encuentra en un gran momento. No solo acaba de ser papá por cuarta vez, sino que se encuentra en plena promoción de la película Cómo entrenar a tu dragón 3, donde pone la voz al villano e interpreta la canción principal. ¡Nada mal! El tema, que ya se puede escuchar en las principales plataformas de streaming, se llama El Cielo Nunca Cambiará y es una preciosa balada cien por cien Melendi.

Para promocionar la cinta, Melendi acudió este miércoles a El Hormiguero para hablar con Pablo Motos. Y no solo conversaron sobre dragones, ¡también sobre música! De hecho, el asturiano le confesó al presentador del Access Time que la culpa de que a día de hoy se dedique a la música la tiene una borrachera. ¡Cómo lees!

Melendi ha empezado a relatar la historia, contando que cuando era pequeño pensaba que podría ser futbolista: “Era muy alto, pero con el paso de los años todo se igualó y ci que no tenía talento. Así que con 16 años cogí la guitarra y hacía canciones para mí, no se las enseñaba a nadie. No pensaba en grabar una maqueta”.

Entonces, ¿cómo terminó Melendi sacando discos y cantando ante miles de personas? Pues todo fue gracias a arrastrar “un pedal”. Antes de la fama, Melendi trabajaba en un bar de Oviedo, pero, por culpa del “pedal que arrastraba” no pudo acudir a trabajar. “Me levanté a las 3 de la tarde, y un amigo mío estaba con Pablo Moro, un cantautor al que estaban haciendo una prueba. Le canté tres canciones que tenía ahí y nos fichó a los dos”, ha rememorado el cantante.

“Se puede decir que el origen de que esté aquí es una boraachera. Las borracheras han marcado mi camino”, ha terminado diciendo Melendi con una sonrisa en la cara. Pero, claro, de esto hace mucho tiempo. ¡Bendita borrachera aquella que nos ha permitido disfrutar de la música del asturiano!

Además, el cantante, que ha cumplido los 40 este mes de enero, ha asegurado que no ha pasado ninguna crisis. De hecho, no se ha comprado ningún coche ni nada por el estilo para celebrarlo: “No me he comprado ni moto ni coche, pero me han regalado una cosa que me ha hecho ilusión: la colonia de David Bustamante”.