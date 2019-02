Natti Natasha y Anitta - Te lo dije [2019]

“Hablado claro, tráeme otra botella, ya llegaron las superestrellas”, qué razón tienen Natti Natasha y Anitta cuando cantan en Te lo dije esta frase. Dos de las reinas del reguetón del momento se han unido y, como cabía de esperar, han hecho todo un temazo.

Con una letra divertida y gamberra, Te lo dije es una de las canciones con más potencial del disco de Natti, IlumiNatti, que salió a la luz el pasado 14 de febrero. Con frases tan contundentes como “Yo no me tiro a los machos de mis amigas”, las cantantes latinas dejan claro que ellas no se van a dejar achantar por un hombre. ¡Bravo!

Ahora, siete días después del lanzamiento del disco, por fin ha salido a la luz el videoclip. Natti Natasha ha vuelto a apostar por Daniel Duran para dirigirlo (ya trabajaron juntos en el hit Sin Piajama con Becky G).

Para Te lo dije, Natti ha apostado por una historia que nos recuerda a la éxitosa serie de HBO Westworld. Eso sí, el protagonista, en lugar de ir a un mega parque temático de robots, acude a un mundo del oeste gracias a la realidad virtual. Allí aparece Natti Natasha, presidiendo el salón.

Por otro lado, Anitta se encuentra en otro espacio: una carretera en medio de la nada con un coche de época. Por supuesto, ambas cantantes, finalmente aparecen juntas bailando y cantando en una especie de habitación roja.

El vídeo, que fue anunciado a principios de esta semana en las cuentas de Instagram de ambas, ha recibido casi dos millones de reproducciones en Youtube en menos de 24 horas. ¡Nada mal! Y es que los seguidores de ambas artistas se suman por millones. Solo en Instagram Anitta tiene 35 millones y Natti 11 millones. ¡No hay pare a este par de terremotos musicales!