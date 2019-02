Beret confirma colaboración con Aitana y cuenta cómo surgió todo

Un buen día Beret y Aitana nos sorprendieron con un vídeo en el que hacían el cover de un tema de Sebastián Yatra. Se anunció una colaboración entre ellos pero nunca más se supo. Hasta ahora. El cantante se ha pasado por YU y nos lo ha contado todo.

“Me gustó un montón porque fue una cosa orgánica. Nos juntamos y dijimos ‘vamos a ver qué tal’. Decir ‘vamos a juntarnos para hacer un tema’ es ir con una idea muy premeditada de sí o sí va a hacerse. Primero hay que conocerse y ver qué tal”, empezó explicando sobre su encuentro con Aitana.

Y se produjo ese encuentro sin presiones y sin exigencias. “Estuvimos ahí y yo tenía unas notillas, estaba con Garabato, el productor, y funcionó muy bien, nos caímos super bien. Además, hubo una parte muy de coña conociéndonos que dijimos ‘aparte de hacer música es que nos caemos bien’. Y muy bien”, terminó de relatar sobre ese momento.

Pero claro, la pregunta está en el aire, ¿habrá colaboración o no? “Va a haber colaboración”, confirmó. Así que ahora sólo toca esperar y ver el resultado de esa reunión en la que parece que hicieron muy buenas migas. Veremos si cantan juntos en LOS40 Primavera Pop, de momento los dos han confirmado su asistencia.

Y es que Beret no para. “Mi cabeza es un híbrido de cosas. Estoy de concierto y en los viajes, a la vez, estoy haciendo el disco”, reconoció. Los próximos 11 y 12 de abril será el protagonista de Vodafone YU Music Show en Madrid y Barcelona respectivamente.

“Llevamos tres años de gira y me he llevado como año y medio con DJ, corista y yo. Pero cosa de hace 3 o 4 meses dimos un vuelco completamente. Dijimos ‘oye, que la cosa está creciendo, ya no estamos en salitas sino que la gente se está agrupando para vernos’. Y ahora llevamos DJ, batera, pianista, técnico de luces y sonido, que antes no había”, confesó. Así que podemos hacernos una idea de lo que veremos en esos conciertos de abril.

“Lo que la gente espera siempre de mi concierto…va con una imagen premeditada de ‘yo voy a ver a este pavo y posiblemente me voy a inflar a llorar’…la gente viene, termina y está en casa luego cenando y dicen ‘¿qué ha pasado?’. Lloran, pero saltan, hay acústicos, temas de hace 4 años, hay temas para el que me escucha desde hace una semana...", aclaró sobre lo que supone verle en directo.

Beret es uno de los raperos que ha abierto el abanico temático y se ha dado cuenta de que en su género también se puede hablar de sentimientos que tienen que ver con el amor. Sobre eso también habló y confesó cuál es la película con la que más ha llorado. Dale al play y entérate de todo.