Miley Cyrus logra burlar la censura de IG con los pezones

Ahora sí que podemos decir que la Miley Cyrus más rebelde y combativa ha regresado. Algunos pensaban que ahora que ya era una mujer casada, la cantante se había centrado y había bajado su espíritu provocativo pero…nada de nada.

No es la primera vez que vemos el pecho desnudo de Miley pero puede que sea la primera vez que lo veamos en Instagram porque la censura de esta plataforma tiende a eliminar estas imágenes a menos que sus protagonistas encuentren alguna forma de tapar sus pezones. Es una lucha que muchas famosas han abanderado sin conseguir todavía el objetivo de eliminar esa censura.

Ella lo ha hecho, no lo de tapar sus pezones sino lo de encontrar una manera de esquivar la censura. Podríamos abrir un debate sobre si en la imagen que ha compartido en esta red social, parte de la sesión que ha hecho para Vanity Fair, aparece con el torso desnudo o vestido. El caso es que lleva puesto un top de malla de Yves Saint Laurent que no dejan nada a la imaginación.

En total ha compartido 9 fotografías de esta sesión y, algunas de ellas, con el torso desnudo pero, en esta ocasión, sí aparece cubierto con las manos.

Una mujer casada

Será la portada del próximo número de la revista para la que ha concedido una entrevista en la que ha hablado de su boda que, asegura que se produjo, gracias al incendio que arrasó su mansión. “Lo que Liam y yo pasamos juntos nos cambió”, reconoce, “si no hubiéramos perdido Malibú, tal vez no hubiésemos estado listos para dar este paso. Cuando experimentas con alguien lo que nosotros pasamos, es como un pegamento”.

Muchos le echan en cara que ella, que siempre ha hecho gala de su pansexualidad y ha batallado por una libertad sexual que en muchos casos ha escandalizado a más de uno, ha terminado casada del modo más tradicional, con vestido blanco incluido. “No es anticuado casarse, es new age”, asegura.

“Una gran parte de mi orgullo y mi identidad es ser una persona rara. Lo que predico es: las personas se enamoran de las personas, no del género, no de la apariencia, no de lo que sea. De lo que estoy enamorada existe en casi un nivel espiritual. No tiene nada que ver con la sexualidad”, añade.