Las series de Marvel para Hulu

El estudio de Marvel Television y la plataforma Hulu se han aliado para desarrollar series destinadas para audiencias adultas, según la revista Variety.

Estas series se van a centrar en los personajes de Howard el pato, Hit-Monkey, el villano MODOK, Tigra y Dazzler. A los mandos estará gente como Kevin Smith y Patton Oswald, entre otros.

Al estilo de las series de Marvel para Netflix, que lamentablemente están cayendo como moscas, la idea es que acaban convergiendo en un equipo, que se llamará, atentos al nombre, 'Los Ofensores'.

Es muy posible que estos personajes no os suenen de nada, y no os culparíamos por ello, no son lo que se dice los más famosos que podrían haber elegido.

Howard el pato es una de las creaciones más extrañas de Marvel, con un estilo satírico al máximo, y siempre ha parecido que pega muy poco con el resto del universo. Es famoso por su desastrosa adaptación al cine en 1986, donde compartía pantalla con 'la madre de Marty McFly en Regreso al futuro'.

La serie está al cargo de Kevin Smith (Clerks, Mallrats) y Dave Willis (Aqua Teen Hunger Force).

MODOK, o 'Mental Organism Designed Only for Killing', os puede sonar si habéis jugado a alguno de los juegos de lucha de Capcom donde aparece, siendo prácticamente una cabeza gigante.

Esta la llevarán a puerto Patton Oswald, conocido por sus dotes de actor y Jordan Blum (American Dad), y verá al villano teniendo que equilibrar sus tejemanejes científicos con su familia.

Hit-Monkey es un personaje bastante oscuro, un simio que apareció en esta década en los comics. Es un macaco cuya tropa fue asesinada por Yakuzas que estaban dando cobijo a un asesino herido. Esto hará que Hit-Monkey jure venganza contra todos los asesinos.

Será escrita por Josh Gordon y Will Speck.

Tigra y Dazzler, finalmente, seguirá a estos dos variopintos personajes. Tigra es una mujer con habilidades sobrehumanas parecidas a la especie que le da nombre, poseyendo sus atributos físicos también, como pelaje, garras y cola. Dazzler por su parte es una mutante con la habilidad de convertir el sonido en haces de luz, que compagina con ser una cantante pop.

Los encargados de Tigra y Dazzler serán Erica Rivinoja (El último hombre en la Tierra) y Chelsea Handler.

Ya veis que no son la clase de personajes que estamos acostumbrados a ver, pero si algo tienen en Marvel es que casi todo les sale bien, así que esperamos con ganas ver estos personajes en nuestras pantallas.