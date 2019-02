Ava Max llega por primera vez al Nº 1 de LOS40

Esta semana el número uno de LOS40 es para Ava Max con Sweet but psycho. La cantante estadounidense llega a lo más alto de nuestra lista con el primer single que nos ha presentado, después de solo nueve semanas en el chart y dando un salto de cuatro posiciones. Nada mal para tratarse de una debutante.

Salta a la vista que las mujeres llevan en estos momentos las riendas del pop, y Amanda Ava Koci (nombre real de esta chica de Winsonsin) es una de las que viene a seguir el camino que antes han abierto desde Lady Gaga a Dua Lipa. Apoyada por un sello con solera como Atlantic Records, Ava lo ha intentado antes con otros singles pero ninguno obtuvo la acogida de este potente Sweet but psycho, que ha llegado a los primeros puestos de las listas de medio mundo y acumula más de 160 millones de reproducciones en Youtube. Partiendo desde abajo, ya ha conseguido colaborar con Jason Derulo en Make Up y con David Guetta en Let It Be Me.

En 2019 asistiremos al lanzamiento de su primer álbum, y todo parece indicar que puede ser uno de los grandes nombres a tener en cuenta este año. De momento, su éxito en España se confirma con este número uno en la lista más importante del país. ¡Enhorabuena!