A Dynoro le pasa lo que a algunos cantantes; que su canción es más conocida que ellos mismos. Pero, vamos a desmontar ese mito y os contaremos de dónde ha salido el DJ que ha hecho bailar a toda Europa. Tal vez, su nombre te sonaba de pasada o porque es uno de los artistas confirmados para LOS40 Primavera Pop. Pero, seguramente, no le ponías cara y, eso que todos hemos bailado In my mind.

Este misterioso productor de EDM (Electronic Dance Music) sale de Vilna, la capital de Lituania. Comenzó a hacer música en 2013, hacía remixes y los publicaba en SoundCloud o Spotify. Dos años después comenzó a hacer sus propias producciones.

Dynoro es una especie de niño prodigio, como Martin Garrix, pues nació en 2000 y ya sabe lo que es el éxito internacional. La fama le llegó en 2017 cuando lanzó oficialmente In my mind, a pesar de no ser un tema original suyo.

El hit que, tal vez, le permita vivir de las rentas durante largo tiempo, proviene de la fusión de la letra de la canción de Ivan Gough, Feenixpawl y Georgi Kay, y la melodía del DJ Gigi D'Agostino en L'amour toujours.

¿Quién es Dynoro? El DJ que ha hecho bailar a toda Europa

Pero Dynoro no tenía permiso para usar estas pistas. Así que siguió haciendo sus experimentos con la mesa de mezclas y lanzó su versión de Hangover de Taio Cruz. Fue entonces cuando se fijó en él el sello alemán B1 Recordings, una empresa conjunta de Sony Music y descubrieron el potencial comercial que tenía la versión de Dynoro de In my mind.

Al conseguir todos los derechos de la canción, la reeditaron en el verano de 2018 y rápidamente y, gracias al impulso de un marketing adecuado, se convirtió en un hit en toda Europa. Esta vez, In my mind salía con el nombre de los dos: Dynoro & Gigi D'Angostino.

In my mind tiene 355 millones de visualizaciones en Youtube y lleva la friolera de 24 semanas en la Lista de LOS40.

Por el momento, se avecina una carrera exitosa para el lituano. No sabemos si se quedara todo en un 'one-hit-wonder' pero lo que está claro es que nos hará bailar en este Primavera Pop. Y nosotros, ¡encantados!