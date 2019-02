Un año más – un día antes de la entrega de los Premios Oscar – se han fallado los premios Razzie en Hollywood que 'premian' a lo peor del cine del pasado año. Las peores películas, los peores actores, las parejas que menos han funcionado o las tramas más previsibles. Todo tiene su hueco en estos galardones tan gamberros que pocos se atreven a recoger.

Holmes & Watson, la película de Will Ferrell y John C. Reilly dirigida por Etan Cohen, se ha llevado el anti-Oscar a peor película, peor secuela o remake, peor director y peor actor de reparto (Reilly). Esta puesta al día de los personajes de Arthur Conan Doyle parece no haber gustado a los críticos de la Golden Raspberry Foundation que desde 1980 entregan estos premios a las peores películas un día antes de los Oscar.

Donald Trump y Kellyanne Conway son peor actor, peor actriz y peor pareja por sus apariciones en Fahrenheit 9/11 de Michael Moore y en Muerte de una Nación. Aunque sean documentales no hay que olvidar que el presidente de los Estados Unidos ha salido en películas como Solo en casa 2 cuando era un empresario de dudoso éxito en su país.

Holmes & Watson es la peor película de 2018

Cincuenta sombras liberadas ha recibido el galardón a peor guion aunque tampoco nos sorprende demasiado. Melissa McCarthy, por su lado, recibió el 'reconocimiento' a peor actriz por ¿Quién está matando a los moñecos? aunque la academia de la frambuesa dorada le ha otorgado un reconocimiento – este ya serio – por su papel en ¿Podrás perdonarme algún día? con el que acude como nominada a Mejor Actriz Protagonista este domingo a los Oscar.

Los Razzie vuelven a poner en marcha casi por cuadragésimo año consecutivo la maquinaria de los Oscar sin pelos en la lengua y con bastante mala baba. El domingo 24 conoceremos a los 'mejores' en contrapartida a estos desde el Dolby Theatre de Los Ángeles.