Melendi: “Soy como las Olimpiadas: tengo un hijo cada cuatro años”

Cómo entrenar a tu dragón 3 se ha convertido por méritos propios en la reina de la taquilla de este fin de semana. En Estados Unidos, la película ha recaudado casi 60 millones de dólares durante el fin de semana convirtiéndose en el mejor debut para una película de esta saga y en el mejor estreno del 2019 hasta el momento. En Anda Ya hemos vivido esta película desde el origen ya que Cristina Boscá y Dani Moreno El Gallo prestan sus voces a algunos personajes. Como Melendi, otro de los grandes protagonistas de la cinta.

Dani Moreno 'El Gallo' y Cristina Boscá ponen voz a Ragnar y Griselda, dos nuevos personajes de esta historia que se centra en la búsqueda del coraje para afrontar lo desconocido y las dificultades para dejar atrás el pasado.

Melendi 'El Cruel'

Melendi es Crimmel 'El Cruel', el villano de la película y además pone banda sonora al largometraje con el tema central El cielo nunca cambiará.

Tanto los locutores como el propio Melendi estuvieron en la premiere especial que Dreamworks organizó en la Universidad Complutense de Madrid y los tres participaron de un coloquio con los estudiantes.

Justo después tuvimos la oportunidad de charlar con él sobre cómo es vivir la experiencia Cómo entrenar a tu dragón 3 y el cine de animación por primera vez: "Yo soy fan de todas las películas de animación casi por obligación. Tengo cuatro hijos, soy casi como las Olimpiadas, cada cuatro años tengo un hijo, así que desde hace casi 16 me trago todas las películas de animación. Con Cómo entrenar a tu dragon lloré y hasta me tiré por el suelo... La experiencia es bonita pero no podría ser actor porque sufro mucho, me siento ridículo y jamás podría hacerlo".

Cómo entrenar a tu dragon 3, en cines

Escrita y dirigida por Dean DeBlois (Lilo & Stitch, Heima), Como entrenar a tu dragón 3 trae consigo vikingos y dragones en las aventuras que siguen afianzando su amistad. Con esta entrega se cierra la trilogía, y con una nueva aparición que ampliará lo que vimos en las dos primeras entregas.

Como gobernador de isla Mema junto a Astrid, Hipo ha creado una utopía deliciosamente caótica plagada de dragones. Pero cuando la súbita aparición de una Furia Nocturna hembra coincide con la amenaza más oscura a la que la aldea jamás se haya enfrentado, Hipo y Desdentao deberán dejar atrás el único hogar que han conocido para viajar a un mundo oculto que parecía solo un mito. Al tiempo que descubren sus destinos, dragón y jinete lucharán juntos -hasta los confines de la Tierra- para proteger aquello que aman.