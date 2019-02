Dani Martín: “Ya está bien de joderle la vida a la gente”

En la pasada edición de los Goya, Álex González confirmó en la alfombra roja que disfruta de su soltería y que, aunque el estado ideal para él es en pareja, es difícil encontrar a alguien para compartir tu vida.

Y desde luego, candidatas no le deben faltar, sobre todo, si se empeña en colgar fotos como la de este fin de semana en la que hemos podido comprobar un par de cosas. Primero, que lo de la cocina no se le da nada mal. Vale que se trataba de una barbacoa que, a priori, parece que no necesita demasiadas habilidades, pero no le quitemos mérito. El equipo de Masterchef Celebrity debería tomar nota porque aquí tienen un buen candidato.

Y que conste que tenía las verduritas en la parrilla, comida sana para lucir el cuerpazo que no duda en mostrarnos sin ningún reparo. Más de un suspiro habrán soltado este finde tras ver esta imagen en la que queda claro que no le faltan abdominales.

Pero que conste que después de la verdurita llegaba la carne, que por ahí anda preparada. Pero es igual, debe de pasar mucho tiempo en el gimnasio y eso le permite darse algún que otro capricho culinario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alex Gonzalez (@alexgonzalezact) el 24 Feb, 2019 a las 6:30 PST

Junto a la imagen no ha dejado ningún comentario, por lo que no sabemos si estaba en España disfrutando del buen tiempo que ha hecho estos días o andaba por Estados Unidos donde ha pasado largas temporadas.

Lo que tampoco sabemos es con quién estaba disfrutando de una comida tan agradable. Lo que sí podemos imaginarnos es lo caluroso que es para ponerse a cocinar con tan poca ropa. Así no es de extrañar que su gran amigo Dani Martín le haya dejado un recadito en los comentarios: “Ya está bien de joderle la vida a la gente, Álex González”.

Y no ha sido el único que no ha podido resistirse a decir algo. El televisivo Dani Martínez le ha echado sentido del humor: “Que hagas una barbacoa en febrero tiene un pase…pero que hagas un Photoshop con tu cara a una foto mía, me parece de sinvergüenza”. A lo que el actor no podía más que responder con unas carcajadas en forma de emoticonos.

Y hay más, su compañero de profesión, Iván Sánchez, también le ha dejado un recadito: “La próxima, invita, Mazinger Z”. “Cuenta con ella bro”, contestaba el aludido. Pues eso, que vamos a dejarle un comentario en IG a ver si también nos invita a nosotros.