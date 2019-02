Queen y Adam Lambert ponen a bailar a todos los nominados a los Premios Oscar 2019

Casi sin que nos diera tiempo a reaccionar la 91 edición de los Premios Oscar ha empezado con una actuación llena de energía de Queen junto a su vocalista actual Adam Lambert. Los británicos han abierto la gala con We will rock you y We are the champions.

La actuación ha dejado una de las escenas más surrealistas en los premios de la Academia de Hollywood con Lady Gaga o Jennifer López coreando los clásicos musicales que Bohemian Rhapsody ha vuelto a poner de actualidad.

Un Brian May que se ha saltado la exigencia de etiqueta abría la gala rodeado de humo en la habitual parafernalia rockera de la banda.

Kevin Winter/Getty Images /

Ha sido un homenaje por todo lo alto a Freddie Mercury para comenzar la que puede ser la noche de reconocimiento a Queen y a su cantante tras una buena acogida por parte del público y también por los premios, que han coronado a Bohemian Rhapsody como una de las películas más populares de 2018.