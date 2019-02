Cambiaron de profesión y la liaron

El mundo del entretenimiento alberga distintas artes (pintura, escultura, arquitectura, cine, fotografía, música, cómic...) y desde el origen de los tiempos ha habido artistas polifacéticos capaz de dominar varios o incluso la gran mayoría de ellos. Sin embargo a otros famosos no les ha ido tan bien como hemos demostrado en Anda ya.

Y es que no todo el mundo puede ser como Beyoncé o Lady Gaga y petarlo. Sin ir más lejos, Ana Obregón y Ramón García se pusieron a cantar en 1996 después de las campanadas y provocaron uno de los momentos más desafiantes en el mundo de la música.

En el ámbito nacional tenemos un buen puñado de estos ejemplos de toreros, famosos, celebs y demás farándula que decidieron probar suerte con la música: Jesulín de Ubrique vivió un momento de éxito con canciones como Toa en el que quedó claro que lo de las siete notas quizá no era lo suyo. Y El Dioni, después del asunto con el dinero, quiso probar en el mundo de la música y llegó a lanzar hasta dos discos, uno de ellos con el nombre de Todo sobre mi furgón. ¡Ay los 90!

¿Hay necesidad de cambiar de profesión y liarla?

Obviamente es imposible gustarle a todo el mundo y siempre habrá alguien que critique tu trabajo. Pero en algunos casos las críticas han sido tan despiadadas que provocaron un 'pollo' tremendo.

Robert Pattinson era uno de los actores más aclamados de Hollywood pero eso no le sirvió para atraer a sus fans con su música y solo sacó un tema en 2013, Let me sign. Parece ser que ser guapo, con éxito y con fama no es el ingrediente principal para triunfar en todo. Como Gwyneth Paltrow y el flamenco...

Hay mezclas que no funcionan por más que uno se empeñe. Aunque en el caso de Lady Gaga, perseverar y trabajar le ha servido: tras ser nominada a peor actriz por su papel en Machete Kills, la cosa solo ha podido ir a mejor y su papel en American Horror Story y en Ha nacido una estrella la han convertido en una estrella de Hollywood. Eso sí, en su debut la lió bien gorda.

A veces arriesgar tiene sus consecuencias

Dicen que el que no arriesga no gana, pero lo que no siempre avisan es que arriesgar tiene sus consecuencias negativas y más en este universo tan socializado en el que trolls, haters y demás gente empeñada en hundirte campan a sus anchas.

El bueno de Dani Martín empezó antes a probar suerte con la interpretación que con la música. Probablemente la decisión de aparecer en la pequeña y en la gran pantalla la recuerde con cariño por lo que aprendió pero las críticas contra él fueron tremendamente despiadadas.

Sus papeles en películas como Yo soy la juani o Sinfín y en series como Cuenta atrás le valieron un aluvión de insultos, faltas de respeto y críticas crueles en las redes sociales.

Y no tenía nada que ver con su imagen, porque cuando Dani decidió probar suerte como actor de doblaje en School of Rock el resultado no fue muy diferente.

¡Cómo se pasa la gente!