Hoy hemos querido hablar de una historia que se ha hecho viral en las redes sociales y que nos ha llamado mucho la atención.

Para ello ha sido necesario llamar a dos personas que sin quererlo se han convertido en protagonistas. Ángel Martínez Monsalve, que es Médico Cirujano Vascular del Hospital Universitario de Badajoz y a Héctor Castiñeira, el creador de Enfermera Saturada, una cuenta de Instagram que cada día repasa con humor y descaro, la actualidad de su hospital.

Como nos contaba Ángel, “un paciente ingresó de urgencias con un aneurisma abdominal y tiene un 100% de mortalidad si no se trata inmediatamente”. Por este motivo, acudió en helicóptero ya que su vida estaba en peligro, allí todo el personal de urgencias estaba preparado para llevarlo a quirófano en tiempo récord.

Durante la intervención se necesitó a dos cirujanos cardiovasculares, dos anestesistas, dos enfermeras, un auxiliar y un celador. Por suerte, todo salió bien y el paciente mientras se recuperó pero su comentario dejó impactado a Ángel, “gracias señores, pero con lo que pagamos en impuestos es vergonzoso que tengamos que compartir habitación con otros enfermos”.

Esto sorprendió al médico y a las redes puesto que esa intervención y todo ese proceso no fue nada barato para la sanidad. La prótesis empleada para salvarlo cuesta 21.000€ en total, usando un arco radiológico y una mesa especial con un coste de 600.000€.

Los tres días en la UCI ascienden a 5.500€ y esa semana en planta un total de 7.300€. Y ni si quiera contamos el helicóptero. “Cuando escuché su comentario decidí no contestar, no merece la pena. Lo que si tengo claro es que el problema principal en este asunto y en este país no lo tiene la sanidad, lo tenemos nosotros. Nos la vamos a cargar por ignorantes”.

Para quitarle hierro al asunto hemos contado con Héctor Castiñeira, más conocido por su alter ego Enfermera Saturada. Así se hace llamar en las redes sociales para tratar con humor el día a día de los sanitarios.

Esta “enfermera”, que trabaja en el Hospital 12 de Octubre de Madrid dice que “entre ellos se llaman en femenino con cariño, en esta profesión la gran mayoría son mujeres”.

Además de acumular miles de seguidores en las redes, es el autor de La vida es suero, El tiempo entre suturas, Las uvis de la ira, Suero de una noche de verano y, el último que lo está petando, El paciente siempre llama dos veces.

En ellos recoge historias como la que nos ha contado en Anda Ya. “He tenido muchos casos de gente que no se aclara con eso de administrar medicamentos. Una madre fue al hospital muy preocupada porque a su hijo le recetaron Jarabe Dalsy por un problema de oído. La madre decía que esa cantidad de jarabe no le cabía en la oreja. Y claro, ¡el Dalsy se bebe!”.

Si quieres saber más sobre esta enfermera saturada no dudes en pincha en el vídeo y escuchar la entrevista completa.