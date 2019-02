Chándal sí para todo momento o chándal, no. Es una cuestión que siempre genera debate porque normalmente se ha asociado al momento de hacer ejercicio hasta que la tendencia más urbana lo ha popularizado y lo ha llevado a las propuestas de calle.

Cristina Boscá es muy amiga de esta prenda de vestir y de hecho, esta semana ha publicado una foto en el trabajo con chándal, reivindicando esta prenda. Y que conste que ha recibido muchas críticas.

Hemos querido hablar con ella de este tema para saber si sería capaz de ir a una alfombra roja vestida así como ha hecho la actriz Melissa McCarthy en una de las fiestas de los Oscar.

“Hoy he venido a trabajar así… Que viva el chándal”. ¿Lo compartes en IG porque es algo excepcional?

Es una excepción. Siempre le digo a todo el mundo ‘me encanta mi trabajo, una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es que puedo ir vestida como quiera, por ejemplo, en chándal’. Y nunca voy en chándal y entonces he dicho, voy a ponerme el chándal algún día.

Siempre ha habido debate sobre si esta prenda de vestir es adecuada para ir a trabajar o no, ¿qué opinas?

Me ha escrito mucha gente que le parece que voy como en pijama y que le parece fatal que vaya con chándal a trabajar porque es como de vaga y sucia.

¿Y?

Yo he dicho que no porque, además, el chándal mola muchísimo, es nuevo, no tiene pelotillas y tiene rollo, depende cómo te pongas y cómo combines el chándal.

¿Pero entiendes que haya gente que considere que no es la mejor opción para ir a trabajar?

Por eso me gusta sacar pecho de que nosotros podemos ir en chándal, ojalá que más gente pudiera hacerlo.

Coincide con que Melissa McCarthy fue a la after party de los Oscar de Vanity Fair en chándal, ¿lo entiendes?

Me parece fenomenal, es que es comodísimo. Yo la veo estupendo, claro que sí, ¿para qué se va poner con faja, tacones…? ¿A dónde va? A una fiesta. ¿Qué va a hacer en la fiesta? Bailar, divertirse, saltar… para eso hay que ir cómodo. Tenemos la obsesión de ponernos de gala cuando nos lo queremos pasar bien y al final te duelen los pies, no estás cómoda porque se te mueve el escote… lo hacemos al revés.

Melissa McCarthy y su marido, en la fiesta de Vanity Fair after Oscar. / Mike Coppola/VF19/Getty Images for VF

No te he visto todavía en ninguna alfombra roja o fiesta con chándal…

Pues lo voy a empezar a hacer. El otro día, hablaba con Brisa Fenoy y con Mai Meneses de que cuando vas a una boda siempre tienes que ir de gala, un poco como arreglado pero, ¿por qué en tacón? Lo que hay que hacer es divertirse y pasárselo bien. Si te pones un tacón estás fastidiándote porque no vas a poder bailar. De hecho, casi todas acabamos descalzas, ahora regalan zapatillitas para que nos pongamos cómodas…directamente ve en bailarinas o en zapato plano o ¿por qué no? En unas deportivas maravillosas. Yo me lo estoy pensando que tengo una boda este finde.

De todas formas hablas del calzado pero dices que hay que ir arreglado… al final, sí que hay una ropa para cada momento, ¿no?

Evidentemente si voy a una boda con chándal por muy caro, bonito y maravilloso que sea, mi madre me deshereda.

Aunque el rollo urbano lo ha popularizado, muchos siguen pensando que el chándal sigue siendo para el gym, ¿estás de acuerdo?

Menos mi chico que no le gusta entrenar con chándal, le gusta que entrenemos en mallas. Él entrena en mallas, todo apretado y que no ocupe espacio. Un chándal rapero, ancho, dice que es postureo, que no se puede entrenar con eso, te enganchas en todas partes y no es práctico. Un poco de razón tiene. En cambio para bailar hip hop, que cuando yo bailaba urbano, al revés, siempre te ponías un pantalón super ancho para que te quede mejor.

Sí es verdad que tras la maternidad muchas mujeres lo toman como uniforme, ¿crees que va asociado?

Total. Yo ahora en cuanto llego a casa me ocupo del bebé. Nuestros planes son el parque, taller musical que es por los suelos…todo es estar detrás de él y para eso tengo que estar cómoda. Empieza a andar y tengo que estar elástica…mi uniforme el chándal cuando estoy con él.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristina Boscá (@cristinabosca) el 27 Ene, 2019 a las 10:28 PST

¿Crees que el chándal puede favorecer, hacer que te sientas guapa?

Creo que no, para nada. Si te pones un crop top y tienes cinturita puedo entender que haga como unas líneas más bonitas pero, en general, creo que no favorece, pero tampoco hace falta ir favorecidos, simplemente puede molar, puede tener rollo.

Pero a uno, normalmente le gusta ir guapo, ¿no?

Yo en chándal no me siento guapa, ni me siento estilizada. Me siento con rollo.

Tú te levantas muy pronto por las mañanas, ¿cómo llevas lo de ponerte a elegir ropa a esas horas?

Normalmente lo decido en el mismo instante en el que me voy a vestir, nunca dejo nada preparado, nunca jamás y por eso me pasan las cosas que me pasan. Uno, que llego tarde y, segundo, a veces vas muy dormida y no combinas bien. Pero odio dejar la ropa preparada el día anterior porque no sé si me va a apetecer ir apretada, suelta, llevar escote, no…depende del día.

¿Tienes ropa para ir a trabajar y ropa para otras ocasiones?

No, todo mezclado, no hay distinción. Mi camiseta favorita me la ponía para todo y la dejé para dormir solo porque es mi camiseta favorita, es de Pull&Bear, normal y corriente pero me encanta el tacto. Como esa filia que saca Paco León en Kiki, pues esa camiseta tiene algo que me hace sentir guay. La Marie Kondo que llevo dentro me hace querer esa camiseta.