Tras el éxito en las categorías musicales de los premios más importantes del año- Globo de Oro, Bafta, Grammy y Oscar- la película debut de Bradley Cooper como director con Lady Gaga como protagonista, Ha nacido una estrella, vuelve a los cines.

Según recoge la web Deadline algunos cines de Estados Unidos volverán a emitir la película con una pequeña variante que son, nada menos, doce minutos más de actuaciones musicales que se quedaron en la sala de montaje.

Black Eyes y Alibi se podrán escuchar durante más segundos en pantalla, pero lo que puede que guste más a los fans es que la película contará con una versión a capella de Shallow que no es otra que la canción que el domingo se alzaba con la estatuilla a mejor canción cinematográfica de 2018.

Ha nacido una estrella vuelve a los cines con más Lady Gaga

No solo eso, en la película también se verá a Ally cantando Is that alright? en la escena de la boda, Jack cantará Too far gone y los dos se verán en una escena componiendo una canción inédita hasta ahora de título Clover.

Una buena oportunidad para volver a ver Ha nacido una estrella en pantalla grande o disfrutarla por primera vez. Esperamos que Warner Bros España hago lo mismo y nos permita paladear la versión extendida de esta película que ya se ha convertido en un éxito indiscutible del cine musical y en una de las películas del pasado año.