8 Cosas que te pasan todos los años en Carnaval (y lo sabes)

“Carnavaaaal, Carnavaaaal, Carnaval te quiero…” ¡Ya está aquí una de las fechas más esperadas del año! Ese momento en el que te puedes disfrazar de lo que quieras, salir a la calle y disfrutar del buen rollo que hay en las calles. Ya sea en Canarias, Cádiz, Galicia o cualquier punto de España, los carnavales hay que vivirlos.

Eso sí, todos los años, siempre te pasan las mismas cosas. Porque en carnaval, como cualquier otra fiesta, tiene sus costumbres (y no estamos hablando de buscarnos la vida para ir al baño cuando nos entre la llamada de la naturaleza), sino de otros acontecimientos que se repiten todos los años y con los que muchos y muchas os vais a sentir identificados.

En LOS40, que nos encantan los carnavales (ya os dimos una lista de ideas de disfraces para este año), hemos recopilado una lista de cosas que nos pasan cada año. ¿Te han pasado a ti?

Encontrar a cincuenta personas disfrazadas como tú

Si hay algo peor que vestir igual que otra persona en una boda, es tener el mismo disfraz que otra persona (desconocida). Tras semanas y semanas dándole vueltas a un look original y que llame la atención, parece que otro ha tenido la misma idea que tú. O peor aún, que es el disfraz de moda. Les paso a las Harley Queens hace dos años, a las Maléficas hace cuatro y a los Jon Nieves hace tres. Pero esto puede ser peor: puede que el disfraz de la otra persona esté más currado. Puedes hacer dos cosas: o tomártelo con humor y hacerte colega de esa persona o cambiarte de sitio. En tus manos está.

Rascarte la nariz suele ser una mala idea

Tras estar una hora maquillándote, ¡por fin tienes la cara como querías! Benditas ceras que has comprado a última hora en el chino. ¿El problema? Te va a picar la nariz. Nunca antes te pica ese punto del rostro, pero hoy -¡justo hoy!- te das cuenta de la gran capacidad sensibilidad sensorial que tiene. Sí, acabarás rascándote porque llegará un punto de la noche en el que se te olvidará. En ese momento siempre puedes decir que te has disfrazado con la pistola de maquillaje de Homer Simpson.

Pestañas postizas que te harán volar

Es el momento de ponerte las pestañas postizas que tanto anhelabas. Es la excusa perfecta para lucir una mirada espectacular. Eso sí, olvídate de poder abrir los ojos por completo. Estas preciosas pestañas solo quedan bien en la modelo del envoltorio. Eso sí, cada año volverás a la tienda a por ellas.

No lucir tu disfraz hasta que te quitas el abrigo

No olvidemos que carnavales se celebra en febrero o en marzo y, por desgracia, en casi toda España necesitamos seguir llevando abrigo. Así que posiblemente solo se vea tu disfraz completo en las fotos que subas a Instagram (las que te hiciste dentro de casa). Eso sí, siempre te puedes quitar la chaqueta…

Ponerte enfermo o enferma tras Carnaval

Pero claro, si te quitas el abrigo, tendrá consecuencias. Por desgracia (a no ser que te vistas de esquimal o de Rey de Invernalia) los disfraces suelen estar hechos de telas finas, más aptas para estar en Murcia en pleno agosto que una noche de invierno en Soria. Así, que compra pañuelos y sopitas calientes para los días posteriores al carnaval. Abstente disfrazarte de Cristina Pedroche en Nochevieja a no ser que estés en Canarias.

Encontrarte a gente que se mete mucho en el papel

Que sí, que nos gusta mucho que todos vivan el Carnaval al máximo, pero, aunque vayas disfrazado de Jesús esa agua no se va a convertir en vino aunque lo sigas intentado. Tampoco vas a salir volando con esa escoba por mucha capa de Harry Potter que lleves. ¡Eso es así! Y es que todos tenemos un amigo o amiga que se mete demasiado en el papel de su disfraz… Consejo: no intentéis hablar de algo serio esa noche con ellos.

El pique “secreto” con tus amigos de ver quién va mejor disfrazado

Para vivir al máximo el carnaval necesitamos un reto: ir mejor disfrazado que los demás. No hay mejor sensación que tu disfraz sea el mejor de la fiesta y peor que tu otro grupo de amigos (aquellos a los que les dijiste que este año pasabas de vestirte con ellos) vayan mejor que tú. Para ello, empieza a pensar en el disfraz pronto.

Salir disfrazado con lo primero que pillas por casa

Otro año más no has tenido tiempo para preparar un disfraz conocido y has ido directo al armario de tus padres. Sí, te has puesto ese mono vaquero y has dicho que vas de joven en los ochenta. ¡Ojo, que este año se lleva mucho los noventa y los ochenta y simplemente parecerá que vas vestido de diario!