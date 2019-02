My happy place, el disco de Emma Bunton antes del regreso de Spice Girls

El próximo 1 de junio de 2019 arrancará uno de los regresos musicales más esperados de los últimos años: el de las Spice Girls. Y como no podía ser de otra forma, la girl band se está preparando perfilando nuevos proyectos musicales. La primera en lanzar nueva música será Emma Bunton.

El 12 de abril verá la luz My happy place el cuarto disco de estudio de la carrera musical de Emma y el primero que publicará en los últimos 13 años desde aquel Life in mono (2006).

Se trata de un disco que contendrá dos canciones completamente inéditas: Too many teardrops y Baby please don't stop. Precisamente esta última será la que sirva como tarjeta de presentación de este álbum.

El resto del LP contendrá ocho versiones que Emma Bunton interpreta en solitario pero también con colaboradores como Robbie Williams, Will Young, Jade Jones o Josh Kumra.

Este es el listado de canciones de My happy place

1. Baby Please Don't Stop

2. I Wish I Could Have Loved You More

3. Too Many Teardrops

4. I Only Want to Be with You (feat. Will Young)

5. Don't Call Me Baby

6. You're All I Need to Get By (feat. Jade Jones)

7. Come Away with Me (feat. Josh Kumra)

8. Emotion

9. 2 Become 1 (feat. Robbie Williams)

10. Here Comes the Sun

¿Y las Spice Girls?

Seguramente el resto de las Spice acabarán editando sus propios proyectos musicales. Su gira de regreso continúa en boca de todos. Ya no es sólo que las entradas para sus conciertos estén volando sino que hay muchos rumores de que habrá grandes nombres de la industria musical relacionados con estos directos.

Jess Glynne abrirá los conciertos en tierras británicas de la girl band que hasta la fecha son ya más de una docena.