23 segundos de duración. Suenan las notas de un piano. La cámara enfoca un folio y a los pocos segundos las manos de Louis Tomlinson empiezan a escribir It's been a minute since I called you.

De esta forma el cantante y miembro de One Direction ha presentado a los más de 50 millones de seguidores que atesora en sus redes sociales su nuevo proyecto musical.

Y pocos datos más se conocen sobre esta canción. El estreno parece inminente y tal vez este mismo viernes podamos escuchar la nueva apuesta sonora de Louis Tomlinson.

Ver esta publicación en Instagram ... Una publicación compartida de Louis Tomlinson (@louist91) el 26 Feb, 2019 a las 9:27 PST

Lo que sí podemos certificar es que ya han comenzado los rumores y las especulaciones sobre el significado de esta canción en la carrera del ahora solista: desde los que piensan que puede ser una canción dedicada a su hijo Freddie hasta un tema para Johannah, su madre tristemente fallecida hace unos años.

Louis Tomlinson debutó en solitario hace algo menos de dos años gracias a Back to you, canción que compartía junto a una de las estrellas pujantes del panorama británico actual, Bebe Rexha, y Digital Farm Animals.

Antes ya había conseguido un gran éxito junto a Steve Aoki en Just hold on.

Parece que el debut discográfico de Louis Tomlinson por fin se producirá en 2019 convirtiéndose en el último de los miembros de One Direction que publica disco de estudio.