Cuando pensábamos que Malú no había más que una, resulta que llega otra a nuestras vidas que también canta. Una cosa que las diferencia es la edad, la nueva, tiene solo 16 años. Se llama Malu Trevejo y tiene raíces españolas aunque ahora vive en Miami.

De padre español y madre cubana, Malu nació en la tierra de su madre pero en seguida se vino a vivir a Madrid donde pasó 10 años. Hace 5 se mudó a Miami y ahí es donde empezó a trastear en las redes sociales hasta convertirse en una estrella con más de 7,5 millones de seguidores en Instagram y otros tanto en Musica.ly.

Tiene muchas anécdotas con sus millones de fans pero recuerda una que le resultó muy emotiva. “Un fan, en Los Ángeles, le pasaba como a mí, que le hacían bullying por ser flaquita en la escuela y empezó a llorar y yo empecé a llorar también y le di una gorra que tenía y se puso super contenta”, recuerda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Malú 🦋 (@malutrevejo) el 26 Feb, 2019 a las 10:27 PST

Los comienzos en Miami no fueron fáciles, más bien todo lo contrario. “Al primero estaba bien incómoda porque no podía salir y la gente me mandaba comida todo el rato…pero sin pagar…Después me empecé a acostumbrar”, confiesa. Aunque hay algo que echa mucho de menos de nuestro país: “La comida la echo de menos, el pan, es bien diferente”. Y con un pan se marchó de la hora youtuber de YU.

La primera barrera con la que se encontró fue el idioma. “Me costó bastante aprender el inglés allá. Todo es diferente. Empecé a hacer vídeos y a cantar y la gente me vio, me reconoció y les gusté”, explica.

Y es que la música es una parte muy importante en su vida que siempre ha estado ahí. “Mi mamá, desde que yo estaba en la barriga, me ponía audífonos. Me ponía reggaeton”, admite.

Ahora es cantante y bailarina y ha colaborado con Gente de Zona o HRVY. No paran de darla consejos aunque ella tiene uno que intenta cumplir a rajatabla: “No comer antes de un concierto porque si no, vomitas”.

“Cardi B me sigue y ella como que me apoya”, confiesa. Pero no es la única artista a la que admira. Tiene un movimiento de caderas que aprendió a hacer viendo vídeos de Jennifer López y Shakira y que ha intentado enseñar a Carolina Iglesias, Victoria Martín e Iggy Rubin. Para conocer el resultado, dale al play, y prepárate para cualquier cosa.