Lesbiana, alcohólica y delincuente: Así es la protagonista de ¿Podrás perdonarme algún día?

El pasado domingo Mellisa McCarthy se paseó por el Dolby Theatre de Los Ángeles en calidad de entregadora, pero también como nominada a mejor actriz, quizá la menos mediática de las seis. Su papel en ¿Podrás perdonarme algún día?, película de la que es absoluta protagonista, le hacía merecedora de tal distinción.

Pero no, su intepretación de Lee Israel no pudo vencer a la de Olivia Colman en La Favorita que fue la que se llevó la estatuilla merecidamente a su Inglaterra natal. Y eso que Lee Israel fue una escritora real que murió hace cinco años y ya sabemos lo que gusta un biopic en Hollywood (y si no que se lo digan a Rami Malek). De hecho, ¿Podrás perdonarme algún día? está inspirada en el libro que escribió la propia Israel narrando lo sucedido.

El caso es que este papel de una escritora fracasada, alcohólica, lesbiana y delincuente llamó la atención de una actriz que nos tiene más acostumbrados a la comedia más convencional. Porque sí, este ¿Podrás perdonarme algún día? también es una comedia, pero de las que te dejan la sonrisa helada en la cara.

/ 20th Century Fox

Porque la historia de Lee Israel nos lleva a ver lo que una escritora de medio pelo con nulas dotes sociales se ve en la obligación de hacer para poder pagar su apartamento en el Nueva York de los 90 que no es otra cosa que delinquir a sabiendas poniendo en riesgo hasta lo que más valora. Todo ello trufado de referencias a la escena literaria de la época dorada de la narrativa estadounidense que harán las delicias de los más esnob.

En ese trance se encontrará con otra bala perdida de la ciudad, Jack Hock, al que interpreta el también nominado al Oscar Richard E. Grant. No, tampoco ganó, a pesar de que la intepretación del actor británico de un excéntrico personaje de Nueva York buscavidas y siempre al borde del calabozo bien lo merecía.

La película es una cinta pequeña con apenas dos o tres localizaciones, pero enorme en su interior. Retrata como pocas la soledad y los esfuerzos por sobrevivir que absolutamente todo el mundo sufre y hace en su día a día. Una película pequeña que se hace grande cada día que pasa. Une pequeña joya que parecen escasear ya en Hollywood.

Y no solo por la representación LGTBi de la cinta, harto importante como siempre, pues sus dos protagonistas son abiertamente homosexuales, sino por el hecho de estar dirigida por una mujer, Marielle Heller (Diario de una chica adolescente). Solo por eso ya debería ser tenida en cuenta pues en 2018 solo el 4% de las cien películas más taquilleras de la última década estaban dirigidas por mujeres como se ha encargado de remarcar en estas fechas el 4% Challenge que ha impulsado la actriz Tessa Thompson en estos días.

Reivindicaciones aparte, pero nunca a un lado, ¿Podrás perdonarme algún día? es una película disfrutable que nos recuerda al mejor Woody Allen, todo un deleite y una clase magistral de cultura queer para las nuevas generaciones. No todo siempre resultó tan sencillo como ahora y nunca nadie dijo que fuera fácil vivir.

¿Podrás perdonarme algún día? se estrenó el pasado 22 de febrero.