¿Qué fue de Alanis Morissette?

En los noventa, Alanis Morissette vendía tantos discos como Adele en la actualidad. La cantante y compositora, que hace más de un lustro que no saca nueva música, vivió un año glorioso en 1995 gracias a su tercer disco, Jagged Little Pill, con el que se hizo mundialmente famosa y del que se desprenden los exitosos singles Ironic, You Oghta Know y Hand in My Pocket. Alanis vendió la friolera de 33 millones de discos con este trabajo, y de ahí no dejó de subir como la espuma como un enorme icono de la época. Se convirtió así en la dueña de uno de los álbumes más exitosos de todos los tiempos, y en los Premios Grammy de 1995, consiguió cinco galardones.

Lejos quedan ahora los años en los que la canadiense era una gran estrella. Supo combinar a la perfección la imagen de cantautora comprometida con temas sociales como el feminismo con la fuerza de una rockera perfecta para el éxito comercial y arrasar con sus videoclips en la MTV. La cantante se convirtió en la cantante del momento junto a Björk y se embarcó en una gira mundial agotadora. Lanzó dos discos más de éxito considerable aunque menor al de su debut, pero a principios del siglo XXI decidió negarse a las exigencias de la industria que pretendía convertirla en una estrella pop al uso.

En uno de los últimos actos en los que participó, la presentación de un musical basado en su disco Jagged Little Pill, también fue noticia por aparecer con el pelo corto, lo que provocó las críticas de algunos de sus fans a los que no les gustó que se hubiera desecho de su característica larga melena.

En mayo de 2011, Alanis publicó una nueva canción en su cuenta de SoundCloud, titulada Into a King. La canción fue publicada con motivo de celebración del primer año de matrimonio con el rapero Mario Treadway. Su último álbum de estudio se remonta a agosto de 2012, cuando lanzó Havoc and Bright Lights, y con él, Morissette comenzó una gira acústica de diez actuaciones. No fue un trabajo demasiado celebrado por sus seguidores. Desde hace tiempo sus fans se pregunta cuánto tardará en sacar nuevo disco. Sin confirmar una fecha concreta, ella responde que ya tiene 23 canciones listas.

Alanis Morissette - 'Ironic'

Durante todo este tiempo la artista canadiense nunca se ha apartado de la esfera pública, donde a menudo ha estado en el punto de mira de la prensa. Saltó a la palestra de nuevo después de conocerse que el que fue su manager, Jonathan Todd Schwartz, le estafó cuatro millones de dólares entre 2010 y 2014. El que se encargaba de gestionar los negocios y el patrimonio de la que fuera una de las grandes artistas de la década de los 90 fue finalmente condenado a pagar siete millones de euros a la artista como indemnización.

Vida sana y meditación

La Alanis de hoy en día sigue siendo muy activa en Twitter y en Instagram, donde exhibe su vida relacionada con el yoga, el budismo y la nutrición, en particular sus acciones de ayuda a jóvenes con trastornos alimentarios que ella misma sufrió de adolescente.

A partir de 2009, Alanis dejó muy claro que su prioridad es su familia, después de comprometerse y anunciar que estaba embarazada de su primer hijo: “A las personas que preguntan por la verdadera Alanis les digo que esperen, que volverá. Sé que hay una luz al final del túnel y trato de no golpearme”, añadió la cantante. De este modo, Morissette deja la puerta abierta a volver a brillar como lo hizo en el momento álgido de su familia.

Sus dos hijos son fruto de su matrimonio con el rapero Mario Souleye Treadway, con el que se casó en 2010. Antes estuvo con el actor Ryan Reynolds, al que conoció en el cumpleaños de Drew Barrymore en 2002 y con el que llegó a estar comprometida aunque finalmente rompieron en 2007.

El nacimiento de su segundo bebé llevó a la cantante a sumirse en una profunda depresión postparto. “Hay días que estoy tan débil que apenas puedo moverme”, confesaba en una entrevista a la revista People. Para afrontar este trance, Morissette se refugió en la música: “Escribí muchas, muchas canciones durante los últimos tres meses. Era casi una canción al día o si no iba a implosionar”, aseguró.

También ha continuado con la faceta de actriz que desarrolló desde el principio de su carrera. Participó en varios episodios de la serie Weeds y en Transparent. Un ejemplo más de lo variado de su actividad profesional es la columna de autoayuda que tuvo en el periódico inglés The Guardian.